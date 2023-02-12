شكران مرتجى ترد على ديما صادق بعد انتقادها ابتسامة بشار الاسد أثناء تفقده ضحايا الزلزال

كتب امير فتحي في الأحد 12 فبراير 2023 12:51 مساءً - انتقدت الاعلامية اللبنانية ديما صادق قيام الرئيس السوري بشار الاسد بالتقاط سيلفي ظهر فيها مبتسما أثناء زيارته التفقدية للمدينة حلب اثر الزلزال المدمر الذي خلف عشرات الالاف بين قتيل وجريح ومشرد.

وكتبت ديما صادق في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “بعيدا عن السياسة اللي كتير جربت ابعد عنها من وقت الزلزال بسوريا ممكن بس حدا يشرحلي كيف ممكن بني آدم شعبو منكوب بزلزال و ١٠ الاف ضحية يوقف ياخد سيلفي و يضحك بموقع الكارثة؟ جد كيف؟ انه قصدي بيولوجيا و عقليا و بشريا كيف؟” .

وقد ردت الممثلة السورية شكران مرتجى على تغريدة ديما صادق بالقول “أسألي ستنا اللي حب ياخد صورة أسأليه”.

وعادت ديما صادق وردت على شكران مرتجى بالقول “شكران عزيزتي،بكتير حب و احترام وتقدير لصوتك من اول اللي حصل،حابة قلك انه انا من الناس اللي استجابو لفكرة انه السياسة يجب ان تحيد تماما. راجعي تويتاتي. انا همي الاول الناس، لا همي بهل لحظة لا معارضة ولا نظام. ولان همي الناس، ما فيني ما دين مجموعة اشخاص عم تتصور وتضحك بموقع الكارثة”.

ودافعت شكران مرتجى عن صورة الرئيس بشار الاسد قائلة “روحي هلق حضرتك لعيلة مصابة مدمرة مهجرة انتي كمواطنه بتمسكي إيديهم بتطبطبي وبتبتسمي طلبوا منك يتصوروا شو بتعملي جواب واضح وصريح لادفاع ولاشي في شي أهم هلق عالأرض للناس للبشر لأيام جاية أصعب”.

بدورها عادت ديما صادق واجابت بالقول “لا شكران انا عمري ما بتصور بعزا. ولا ببتسم بصورة ولا سيلفي بعزا. . واللي اخد الصورة اعلام مش عائلات ضحايا.” لترد عليها الاخيرة “وصل شكرا”.

مرة اخرى اجابت ديما صادق بالقول “بقوم بيقبل يا شكران؟! انت بتقبلي انه رييس يقبل يتصور وفي ١٠ الاف مواطن ميت؟ ما بتطلبي من زئيسك يحترم الموت و يصرخ بالاعلام مش وقت سيلفي وابتسامات؟! ما فهمت همنا نحنا هلق ندافع عن الرئيس او عن الضحايا؟”.

غير ان شكران مرتجى تبرأت بعدها من الدفاع عن الرئيس السوري قائلة “ماعم دافع ولاتضعيني في مكان أنتي تريدينه لا إصتفاف الآن في الوجع كلنا واحد وشعب واحد من إدلب لكل شبر”.