نبيلة عبيد تعلن استعدادها لتبني هذه الطفلة من ضحايا زلزال سوريا

كتب امير فتحي في الأحد 12 فبراير 2023 12:51 مساءً - أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن تأثرها وتضامنها مع الشعب التركي والسوري إثر الزلزال المدمر التي تعرضت له البلدين وأسفر عن وقوع الآلاف من الضحايا والمصابين .

كما كشفت نبيلة عبيد في تسجيل صوتي لبرنامج “MBC Trending” عن استعدادها لتبني الطفلة السورية التي ولدت تحت الأنقاض وتوفيت والدتها .

قالت: “طبعا متأثرين كلنا جدا للمأساة الفظيعة الكبيرة اللي بنشوفها وبنتابعها كل يوم .. أنا شفت مشهد الحقيقة مش قادرة أجمع أعصابي اللي هو الست ولدت تحت الأنقاض واللي ساعدها في الولادة راجل وهي اتوفت بعد الولادة على طول” .

تابعت: “وهو خد البنت وخرج من تحت الأنقاض، حاجة لغاية دلوقتي مخلية الواحد مبينامش ابدا .. بس أنا عايزة أعرف مصير الطفلة دي فين عشان قلبي واجعني عليها جدا وعليهم كلهم، ولو قادرة أروح هروح” .

أضافت نبيلة عبيد: “بس أنا عايزة أعرف مصير الطفلة اللي اتولدت تحت الأنقاض دي موجودة فين، ولو عند حد ويقدر يتواصل بيكو وانتو تتواصلوا بيا وأنا مستعدة اخدها .. يارب شيل عنا وعن العالم كله يارب” .