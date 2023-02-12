ميريام فارس تنضم لقائمة المشاهير المتبرعين للمتضررين من زلزال سوريا

انضمت الفنانة ميريام فارس، إلى قائمة النجوم والمشاهير الذين تبرعوا بأجور حفلاتهم الغنائية التي أحيوها مؤخراً، للمتضررين من زلزال سوريا.

حيث أعلنت ميريام فارس عن التبرع بأجرها عن حفل كندا الذي أحيته مؤخراً.

حيث بدأت ميريام فارس حديثها بتوجيه التحية لجمهورها ومحبيها الذين حرصوا على حضور حفلها، من خلال مقطع فيديو تم نشره على حساب " myriamfaresteam"، قائلة.." فرحة الليلة ماتنوصف لأن فرحة الليلة فرحة عطاء..هذه الحفلة قررت فيها التبرع لكل الاشخاص المتضررين من زلزال سوريا".

أحدث أغانيها

وكانت ميريام قد أطلقت أخيراً أغنية Tukoh Taka التي جمعتها بالنجمين العالميين مالوما ونيكي ميناج، والمدرجة ضمن لائحة الإصدارات الموسيقية الرسمية الخاصة بكأس العالم FIFA قطر 2022.

ومن قبل أصدرت أغنية " قضيها انبساط"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع هاني ربيعة، وصورت أغنية "قضيها انبساط " في برلين، وظهرت فيها ميريام بإطلالة عصرية وأدت في الكليب رقصة من تصميمها الخاص.