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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير وليام وكيت ميدلتون يحضران حفل جوائز بافتا 2023 بعد غياب عامين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد قصر كنسينجتون أن الأمير ويليام وكيت ميدلتون، أمير وأمير ويلز، سيحضران حفل توزيع جوائز بافتا يوم 19 فبراير الجارى، بعد غيابهم عن حضور الحفل لمدة عامين متتاليين.
ووفقاً للتقرير الذى نشرته صحيفه "Varitey"، فإن الأمير ويليام هو رئيس الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون، وسيشاهد هو وكيت الحفل، ثم يعودان للقاء الفائزين ومرشحي جائزة EE Rising Star.
غاب ويليام وكيت عن حفل أبريل 2021 بسبب وفاة الأمير فيليب، وفى العام الماضى، تغيبوا أيضًا عن الحفل بسبب زحام الجدول الزمنى لأعمالهم، فيما ستقام حفل بافتا، في Royal Festival Hall في 19 فبراير القادم، وسيتم بثها على BBC One و iPlayer من الساعة 7 مساءً.
الامير وليام و كيت ميدلتون
وأعلنت جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام الـ BAFTA عن ترشيحاتها، منتصف شهر يناير الماضى، وتضم قائمة ترشيحات الـ BAFTA لـ عام 2023، ما يلى:أفضل فيلم
ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT THE BANSHEES OF INISHERIN
ELVIS
EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
TÁRأفضل مخرج
إدوارد بيرجر - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT
مارتن ماكدونا - THE BANSHEES OF INISHERIN
بارك تشان ووك - DECISION TO LEAVE
دانيال كوان ، دانيال شاينرت - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
تود فيلد - TÁR
جينا برنس-بيثوود - THE WOMAN KINGأفضل ممثلة
كيت بلانشيت - TÁR
فيولا ديفيس - THE WOMAN KING
دانييل ديادويلر - Till
آنا دي أرماس - Blonde
إيما تومسون - Good Luck to You, Leo Grande
ميشيل يوه - Everything Everywhere All At Onceأفضل ممثل
أوستن بتلر - Elvis
كولين فاريل - The Banshees of Inisherin
فريزر بريندان - The Whale
داريل مكورماك - Good Luck to You, Leo Grande
بول مسكال - Aftersun
بيل نيجي - Livingأفضل ممثلة مساعدة
أنجيلا باسيت - Black Panther: Wakanda Forever
هونغ تشاو - The Whale
كيري كوندون - The Banshees of Inisherin
دوللي دي ليون - Triangle of Sadness
جيمي لي كورتيس - Everything Everywhere All At Once
كاري موليجان - She Saidأفضل ممثل مساعد
بريندان جليسونتي - The Banshees of Inisherin
باري كوجان - The Banshees of Inisherin
KE HUY QUAN - Everything Everywhere All At Once
إيدي ريدماين - The Good Nurse
ألبريت شوش - All Quiet on the Western Front
مايكل وارد - Empire of Lightأفضل سيناريو أصلى
THE BANSHEES OF INISHERIN
THE FABELMANS
TÁR
TRIANGLE OF SADNESSأفضل سيناريو مقتبس
ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT
LIVING
THE QUIET GIRL
SHE SAID
THE WHALEأفضل فيلم بريطاني
AFTERSUN
THE BANSHEES OF INISHERIN
BRIAN AND CHARLES
EMPIRE OF LIGHT
GOOD LUCK TO YOU
LIVING Oliver Hermanus
ROALD DAHL’S MATILDA THE MUSICAL
SEE HOW THEY RUN
THE SWIMMERS
THE WONDERأفضل كاتب أو مخرج أو منتج بريطاني
AFTERSUN - شارلوت ويلز (كاتب / مخرج)
BLUE JEAN - جورجيا أوكلي (مؤلف / مخرج) ، هيلين سيفر (منتجة)
ELECTRIC - مالادي ماري ليدن (مخرج)
GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE - كاتي براند (مؤلف)
REBELLION - مايا كينورثي (مخرج)أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية
ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT
ARGENTINA
CORSAGE
DECISION TO LEAVE
THE QUIET GIRLأفضل فيلم وثائقي
ALL THAT BREATHES
ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED
FIRE OF LOVE
MOONAGE DAYDREAM
NAVALNYأفضل فيلم أنيميشن
GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO
MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON
PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH
TURNING REDأفضل موسيقي تصويرية
فولكر بيرتلمان - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT
جاستن هورويتز - BABYLON
كارتر بورويل - THE BANSHEES OF INISHERIN
سون لوكس - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
ألكسندر ديسبلات - GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIOأفضل اختيار للممثلين
لوسي باردي - AFTERSUN
سيمون بار - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT
نيكي باريت ودينيس شاميان - ELVIS
سارة هالي فين - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
بولين هانسون - TRIANGLE OF SADNESSأفضل تصوير سينمائي
صديق جيمس - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT
جريج فريزر - THE BATMAN
ماندي ووكر - ELVIS
روجر ديكنز - EMPIRE OF LIGHT
كلوديو ميراندا - TOP GUN: MAVERICKأفضل مونتاج سينمائى
سفين بوديلمان - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT
ميكيل إي جي نيلسن - THE BANSHEES OF INISHERIN
جوناثان ريدموند، مات فيلا - ELVIS
بول روجرز - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
إدي هاميلتون - TOP GUN: MAVERICKأفضل تصميم إنتاجى
كريستيان إم جولدبريك، إرنستين هيبر - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT
فلورنسيا مارتن، أنتوني كارلينو - BABYLON
جيمس تشينلوند، لي سانداليس - THE BATMAN
كاثرين مارتن، كارين مورفي، بيف دن - ELVIS
كيرت إندرل، جاي ديفيس - GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIOأفضل تصميم الأزياء
ليسي كريستل - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT
جيه آر هاوبكر، ألبرت ولسكي - AMSTERDAM
ماري زوفرس - BABYLON
كاثرين مارتن - ELVIS
جيني بيفان - MRS. HARRIS GOES TO PARISأفضل مكياج وشعر
هايك ميلر - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT
نعومي دون، مايك مارينو، زوي طاهر - THE BATMAN
جايسون بيرد، مارك كوليير، لويز كولستون، شين توماس - ELVIS
نعومي دون، باري جاور، شارون مارتن - ROALD DAHL’S MATILDA THE MUSICAL
آن ماري برادلي، جودي تشين، أدريان موروت - THE WHALEأفضل صوت
ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT
AVATAR: THE WAY OF WATER
ELVIS
TÁR
TOP GUN: MAVERICKأفضل مؤثرات بصرية
ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT
AVATAR: THE WAY OF WATER
THE BATMAN
EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
TOP GUN: MAVERICKأفضل فيلم بريطاني انيميشن قصير
THE BOY, THE MOLE, THE FOX AND THE HORSE
MIDDLE WATCH
YOUR MOUNTAIN IS WAITINGأفضل فيلم بريطاني قصير
THE BALLAD OF OLIVE
BAZIGAGA
BUS GIRL
A DRIFTING UP
AN IRISH GOODBYEأفضل ممثل صاعد - تصويت الجمهور
ايمي لو وود
داريل مكورماك
إيما ماكي
نعومي أكي
شيلا عطيم