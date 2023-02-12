شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أفلام جمعت آمال فريد مع إسماعيل يس.. وفيلمان مع العندليب بذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنانة آمال فريد، اليوم الأحد 12 فبراير، والتى تعد أبرز الفنانات الذى يتسم وجهها بالبراءة، فهى إحدى وجوه الرومانسية فى زمن الفن الجميل، واستطاعت من خلال أدوارها الرومانسية أن تجذب عددًا كبيرًا من المشاهدين، ورغم أن مشوارها لم يكن طويلا، إلا أنها شاركت فى الكثير من الأفلام الناجحة، حيث ظهرت للمرة الأولى على الشاشة أمام الفنانة فاتن حمامة فى فيلم "موعد مع السعادة"، وحققت نجاحات مع الفنانان الكبيران عبد الحليم حافظ وإسماعيل يس.

وشاركت الفنانة آمال فريد الفنان الكوميدى الراحل إسماعيل يس فى 4 أفلام خلال 3 سنوات فقط، فبدأت هذه الرحلة الفنية بمشاركتها فى فيلم "إسماعيل يس فى جنينة الحيوانات" عام 1957، وشاركهما فى البطولة، عبد الفتاح القصرى، نزهة يونس، حسن فايق، عمر الحريرى، زينات صدقى، رياض القصبجى، تأليف عبد الشافى محمد، قصة وسيناريو أبو السعود الإبيارى، وإخراج سيف الدين شوكت.

وواصلا فى العام التالى 1958 بتقديم فيلم "امسك حرامى"، وشاركهما فى بطولته كل من محمود المليجى، حسن فايق، زوزو حمدى الحكيم، رياض القصبجى، وهو من تأليف كامل التلمسانى، وإخراج فطين عبد الوهاب.

وحققا الثنائى نجاحاً جديداً فى عام 1959، بتقديم فيلمين دفعة واحدة حقق نجاحا كبير أولهما فيلم "حماتى ملاك"، وشاركهما فى البطولة، يوسف فخر الدين، مارى منيب، خيرية أحمد، وههو من تأليف وأخراج عيسى كرامة، أما الفيلم الثانى وهو آخر الأفلام الذى قدماها سويا، هو فيلم "إسماعيل يس فى الطيران" وشاركهما فى البطولة، نجوى فؤاد، رياض القصبحى، عبد المنعم إبراهيم، محمود المليجى، يوسف شاهين، زهرة العلا، شفيق نور الدين، وهو من تأليف أبو السعود الابيارى، وإخراج فطين عبد الوهاب.