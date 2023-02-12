شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا جيت" أغنية لـ أحمد بتشان بتوقيع الشاعر محمد عاطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب أحمد بتشان في أغنية جديدة تحمل اسم "أنا جيت" من كلمات الشاعر محمد عاطف وألحان مدين وتوزيع إيهاب فاروق، ومن المقرر طرحها خلال أيام على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحمل عددًا من المفاجآت.

وطرح مؤخرًا أحمد بتشان، أغنيته الجديدة بعنوان "هقول واسمع"، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسنى، وتوزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم.

وكان أحمد بتشان طرح مؤخراً أغنية "ماجاش منك" من كلمات مصطفى ناصر، ألحان تيام على، وتوزيع تيام طارق، وميكساچ وماستر نادر حمدى.

كما طرح من قبل أغنية أخرى بعنوان، «عالهادي» من كلمات تامر حسين، وتوزيع ومكس وماستر نادر حمدي، ولأول مرة ألحان ياسر خليل وأحمد بتشان، ومن إنتاج «نجوم ريكوردز» و«هاي واي».

يذكر أن آخر ألبومات أحمد بتشان كان «بعد غيابه» حقق نجاحًا كبيرًا وتم تصوير اكثر من كليب مثل «بعد غيابه»، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و«بيني وبينك» من كلمات أحمد الماكلي، وألحان رامي جمال وتوزيع إيهاب فاروق، «لازم أفهم» وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزيع خالد عز.