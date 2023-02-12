شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تظهر بإطلالة رياضية أثناء توجهها للتدريب على الرقص فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظت جينيفر لوبيز على مظهرها الهادئ عند وصولها لإجراء تدريب على الرقص في لوس أنجلوس مؤخرًا، وذلك بعدما بدت النجمة البالغة من العمر 53 عامًا جاهزة للعمل حينما خرجت من سيارتها وهي ترتدي أحذية رياضية عالية الجودة باللونين البني والبيج.



لوبيز

من جهة أخرى رد الثنائى بن أفليك وجينيفر لوبيز على كافة الشائعات التي طالت علاقتهما خلال الفترة الأخيرة بشأن انفصالهما، ووجود أزمات شديدة بينهما خاصة تلك اللقطات في حفل جرامى الأخير، سواء حينما ظهر أفليك عابس الوجه بصورة كبيرة أثناء رقص لوبيز حيث تصدر بعدها على الفور تريند على تويتر باسم "أنقذوا بن" في إشارة لمعاناته في العيش مع لوبيز.



جينيفر لوبيز

أيضًا خلال الحفل أظهرت لقطات توبيخ من لوبيز له ما أظهر عليه علامات العبوس أكثر، حيث بدا وكأنه في ضيق مما فعلته على العيان وبجانبهما المذيع الذى كان يقدم الحفل ما جعل الجميع يفسر تلك اللقطات كلاً على طريقته الخاصة.

الرد من بن أفليك ولوبيز لم يأتي بالكلمات وإنما بالفعل بعدما شوهدا مؤخراً حسب تقرير الديلى ميل وهما يشتريا قصر جديد في لوس أنجلوس، وذلك بالتزامن مع استعدادهما لإحياء ذكري زواجهما العام الماضى في وقت قريب.