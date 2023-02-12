شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يحيى حفل عيد الحب فى الزمالك.. الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان إدوارد وفرقتة الموسيقية "جيبسى" حفلاً غنائيًا بمنطقة الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل احتفالاً بعيد الحب، ويقدم إدوارد باقة من أغانيه التى اشتهر بها مع بداية الفريق منها ليل وليندا وغيرها من الأغانى.

يذكر أن الفنان إدوارد وفريقه الغنائى جيبسى أحيا حفلاً غنائيًا كبيرًا في مارينا مؤخرا، ورفع شعار كامل العدد، وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وهو الحفل الرابع له هذا الصيف بعد عودته للغناء مرة أخرى، وإعادة إحياء فرقته الموسيقية من جديد، ويستعد الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة لتسجيل عدد من الأغانى الجديدة، لطرحها بالأسواق.

كان الفنان إدوارد قد صرح مؤخرًا لـ"الخليج 365:"إنه سعيد بتلك الخطوة التى تأخرت كثيرًا عنها لافتًا إلى أن سبب التأخرهو انشغاله بأعمال تمثيلية أخرى".وأضاف إدوارد: "التمثيل هو الذى خطفنى وأبعدنى بعد توقف 23 عامًا والحمد لله قررت العودة منذ فترة وأجرينا عدة بروفات واستقرينا على الأغانى التى سأعود بها فى حفلات اللايف، والتي تضم مجموعة من أشهر الأعمال الفنية لكل من فيروز وداليدا، ومجموعة من أغاني الراي الشهيرة، وقمت بتوزيعها بشكل ورؤية جديدة تتناسب مع شكل الموسيقى التي يقدمها الفريق.

وتعاقد مؤخرًا إدوارد، على المشاركة فى بطولة مسلسل "حضرة العمدة" الذى تقوم ببطولته النجمة روبي، والمنتظر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2023 .