شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان عمر الحريرى صاحب أكثر من 300 عمل فنى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنان عمر الحريري اليوم الأحد 12 فبراير، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1926، ورحل عن عالمنا يوم 16 أكتوبر عام 2011.

يشهد سجل عمر الحريري الفني أكثر من 300 عمل متنوع ما بين المسرح والتليفزيون والسينما والإذاعة، إذ كان أول لقاء يجمعه بكاميرات السينما كان عام 1950، فى فيلم مع مديحة يسرى، والفنان يوسف وهبى، هو "الأفوكادو مديحة"، أما أخر أعماله الفنية فكانت من خلال خشبة المسرح في عرض بعنوان "حديقة الأذكياء"، عام 2011.

أفلام عمر الحريري

ومن أفلام عمر الحريري "فتافيت السكر" عام 1960 وجسد فيه دور "فريد" الشاب الذي تجمعه قصة حب بفتاة ويسعى إلى مقابلتها لكن تنقلب الأمور في إطار كوميدي بعدما يستعين بصديقه ليجسد دور عمته، وشارك في بطولة الفيلم كمال الشناوي في دور "نبيل" وعبد المنعم إبراهيم وحسن فايق وعبد الفتاح القصري.

وعاد عمر الحريري بعد 50 عاما من عرض الفيلم ليقدمها في شكل مسرحي عام 2010، لكنه جسد فيها دور "قدري" والد نبيل، وشاركته البطولة لبنى عبد العزيز وطلعت زكريا وأحمد رزق وغيرهم من الفنانين.

أحلام الفتى الطائر

ويعد دور عمر الحريري في مسلسل "أحلام الفتى الطائر" مع عادل إمام أحد أبرز أدواره في الدراما التليفزيونية، كما تألق في المسلسل الكوميدي " ساكن قصادى"، مع محمد رضا.

وسبق أن شارك عمر الحريري في بطولة فيلم إيطالى هو العملية الأخيرة 008 بمشاركة الممثل إنجريد سكلر، وألبرتو لوبو.