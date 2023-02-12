شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس يكشف أسرار مشاركة الضيف أحمد بثلاثى أضواء المسرح فى ذكراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل الضيف أحمد الذى كان أحد أهم نجوم جيله وأكثرهم موهبة مثلما وصفه زملاؤه في فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي شكلت وجدان الكثيرين وحققت نجاحًا كبيرًا وضخمًا مع الراحلين سمير غانم وجورج سيدهم.

الضيف أحمد الذى كان يعتبر صديقًا للفنان فاروق فلوكس تطرق الأخير عنه خلال حوار خاص مع تليفزيون الخليج 365 كشف فيه أمور عديدة خاصة به، أبرزها حينما فتح الباب له للمشاركة مع سيدهم وسمير غانم في ثلاثى أضواء المسرح حيث كان صديقه منذ أيام الجامعة وقدما معًا بطولة أعمالاً عديدة على مسرح الجامعة جعلتهم ضمن الأشهر في الجامعات آنذاك.

فلوكس كشف خلال الحوار أيضًا أن الضيف أحمد لم يكون موهوب في التمثيل فحسب وإنما كان بمثابة العقل المدبر الذى يدير الأمور كلها بنفس الكفاءة فقد كان لديه موهبة الكتابة بنفس القدر في التمثيل ما جعله فنان شامل ساهم بصورة كبيرة في نجاح ثلاثى أضواء المسرح.