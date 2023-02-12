شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل وجيسون موموا فى صراع ضخم خلال البرومو الدعائى لفيلم Fast X..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون علي فيلم Fast X الذى يعد أحدث فيلم في سلسلة أفلام Fast & Furious ، البرومو الرسمي للعمل، والذى تضمن عددا كبيرا من النجوم أحدث المنضمين لهم هو جايسون موموا، وحفل المقطع الذى يتخطي 3 دقائق مشاهد أكشن ضخمة للغاية مثلما يظهر في البرومو الرسمي للعمل.

أيضًا تميز العمل بظهور عدد كبير من النجوم بجانب فان ديزل منهم جون سينا وتيريز جيبسون ولوداكريس وميشيل رودريجيز وجايسون ستاثام.

وبالتالي الغائب الوحيد عن الفيلم هو دوين جونسون 'The Rock' الذي شارك في أكثر من جزء ضمن أحداث السلسلة إلا أنه وقع في أزمات مع ديزل كشف الثنائى عنها في أكثر من مناسبة.

من ناحية كشفت المواقع العالمية أن الفيلم المقبل سيكون بمثابة العمل قبل الأخير فى واحدة من أشهر سلاسل الأفلام التى تميزت بطابع الأكشن على الإطلاق وحققت نجاحاً كبيراً.