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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى وصناع "ميمو" يواصلون بروفات المسرحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ويعود أحمد حلمى إلى خشبة المسرح ب "ميمو" بعد غياب أكثر من 20 عاما إذ كانت آخر الأعمال المسرحية التي شارك فيها النجم أحمد حلمي هي "حكيم عيون" مع الراحل علاء ولي الدين وكريم عبدالعزيز .
من ناحية أخرى يحضر النجم أحمد حلمى لفيلمه الجديد "لسه حتة" وهو اسم مبدئي للعمل الجديد، المقرر أن يطرح في دور العرض السينمائى في عيد الفطر المقبل، من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد علاء، حيث استقر حلمى على فكرة الفيلم التي تدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعى.
وكان أحمد حلمى قد قدم فيلم "واحد تانى" في عيد الفطر الماضى، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتن عرضه في السينمات، وسجل 65 مليوناً وقت عرضهن وشارك في بطولته كل من روبي وأحمد مالك وسيد رجب ونسرين أمين وتاليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج سينرجي فيلمز.