شكرا لقرائتكم خبر عن كيت بلانشيت بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء لمهرجان سانتا باربرا السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما تتميز كيت بلانشيت باختيار أزيائها الأنيقة أثناء سيرها على السجادة الحمراء في المحافل الفنية المختلفة، وهو ما تميزت به مؤخرًا الممثلة الأسترالية في مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي السنوي الثامن والثلاثين في مسرح أرلينجتون حسب التقارير العالمية.

وذكرت التقارير أن بلانشيت التي تمتلك في رصيدها جائزتي أوسكار، تم تكريمها بجائزة الأداء المتميز لهذا العام خلال فاعليات الدورة الأخيرة من المهرجان.



كيت بلانشيت

من ناحية أخرى سبق وتميزت الممثلة مارجوت روبى أثناء إطلالتها خلال كواليس برنامج جراهام نورتون مؤخراً، حينما ظهرت معها الممثلة كيت بلانشيت أيضاً، وتميز الثنائى بإطلالة خطفت الأنظار مثلما وصفتها المواقع العالمية حول نجمين من أهم نجمات هوليود رغم اختلاف جيل كلاً منهن.



كيت بلانشيت

إذ تعتبر بلانشيت من جيل كبير نسبياً بالنسبة لـ روبي التي تعد من أهم الشابات حالياً على الساحة، والتي تبرز بصورة كبيرة على الساحة، مثلما هو الحال مع كيت بلانشيت التي نالت جائزتى أوسكار وتحاول جاهدة للحصول على الثالثة.