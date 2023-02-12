شكرا لقرائتكم خبر عن جون سينا يفاجئ متابعيه بإطلالة أشبه بالنساء في كواليس فيلمه المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر نجم المصارعة جون سينا بصورة مغايرة تمامًا عما اعتاده جمهوره ومحبوه، وذلك بعدما ارتدى جيبة قصيرة وشراب طويل للنساء، في شكل غريب للغاية مثلما بدا في التقارير التي تناقلت الخبر ومنها موقع الديلى ميل الذى أكد أن تلك الإطلالة المفاجئة تأتى ضمن كواليس فيلمه الكوميدي المقبل الذى يصوره حالياً في أستراليا.



جون سينا

من ناحية أخرى سبق وأعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية نهاية العام الماضى أن المصارع الأمريكى المحترف جون سينا، ​​البالغ من العمر 45 عامًا، حطم الرقم القياسى لمعظم الأمنيات التى تم منحها من خلال مؤسسة Make-A-Wish، وهى المنظمة غير الربحية التي تساعد فى تلبية رغبات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2.5 و18 عامًا والذين يعانون من أمراض خطيرة، اعتبارًا من 19 يوليو.



جون سينا

وقال جون سينا وقتها فى تصريحات بعد تكريمه، "إذا كان بإمكانى تقديم تجربة رائعة، فسأكون الأول فى الصف للقيام بدورى"، ووصفت منظمة حفظ الأرقام القياسية جهوده فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأنها "هائلة" لأنه لم يمنح أى شخص آخر أكثر من 200 أمنية خلال 42 عامًا من وجود مؤسسة Make-A-Wish.

ليصبح بذلك جون سينا أكثر المشاهير المطلوبين بين الأطفال الذين يحصلون على فرصة لالتقاط الصور مع نجم WWE، وعادة، يأخذ معه أحد أحزمة البطولة الخاصة به، حيث فاز سينا ​​ببطولة WWE رقما قياسيا 13 مرة إلى جانب 3 ألقاب فى بطولة العالم للوزن الثقيل وخمس بطولات للولايات المتحدة، وقد بدأ حياته المهنية فى عام 1999 وبدأ العمل مع المنظمة بعد بضع سنوات فى عام 2002.