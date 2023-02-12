شكرا لقرائتكم خبر عن "سينرجى" تنتج أول سلسلة أفلام "السوبر هيرو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سينرجى فيلمز إنتاج سلسلة أفلام الأبطال الخارقين "السوبر هيرو" لأول مرة فى السينما المصرية والعربية، وذلك بمواصفات عالمية وأحدث طرق التصوير والجرافيكس.



سينرجى

وأصدرت الشركة بيانا جاء فيه: "فى ظل التطور السينمائى العالمى الهائل قررنا نحن سينرچى وأكبر الشركات المنتجة المصرية إنتاج أول سلسة لأفلام السوبر هيرو الأبطال الخارقين".

وأضاف البيان: "وهو يعد تقديم لأول بطل عربى خارق فى السينما العربية بالمواصفات العالمية وأحدث طرق التصوير و الجرافيكس فى الإطار الكوميدى مع الفنان الأكثر قرباً لقلوب الأطفال و الأسرة العربية والذى يتمتع بخفة ظل فائقة".

وطرحت الشركة سؤالا لمتابعيها: "تتوقعوا من هو الفنان الذى تنطبق عليه هذه الصفات كى يقوم ببطولة هذا العمل الرائد؟".