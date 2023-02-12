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"سينرجى" تنتج أول سلسلة أفلام "السوبر هيرو"

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سينرجى فيلمز إنتاج سلسلة أفلام الأبطال الخارقين "السوبر هيرو" لأول مرة فى السينما المصرية والعربية، وذلك بمواصفات عالمية وأحدث طرق التصوير والجرافيكس.


سينرجى

وأصدرت الشركة بيانا جاء فيه: "فى ظل التطور السينمائى العالمى الهائل قررنا نحن سينرچى وأكبر الشركات المنتجة المصرية إنتاج  أول سلسة لأفلام السوبر هيرو  الأبطال الخارقين".

وأضاف البيان: "وهو يعد تقديم لأول بطل عربى خارق  فى السينما العربية بالمواصفات العالمية وأحدث طرق التصوير و الجرافيكس فى الإطار الكوميدى مع الفنان الأكثر قرباً لقلوب الأطفال و الأسرة العربية والذى يتمتع بخفة ظل فائقة".

وطرحت الشركة سؤالا لمتابعيها: "تتوقعوا من هو الفنان الذى تنطبق عليه هذه الصفات كى يقوم ببطولة هذا العمل الرائد؟".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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