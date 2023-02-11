شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفلى مروان خورى في سوريا حدادًا على ضحايا الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم اللبنانى مروان خورى، تأجيل حفلتيه اللتين كان سيحييهما في سوريا يومى 13 و14 فبراير الجارى بمناسبة عيد الحب، وذلك حدادًا على ضحايا سوريا نتيجة الزلزال الذى أودى بحياة الكثير إلى أجل غير مسمى.

وطرح المطرب مروان خورى أحدث أغانيه، مؤخرًا والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.

وتألق النجم اللبناني مروان خورى مؤخرًا في العديد من الحفلات، حيث أحيا مؤخرًا، حفلاً غنائية في الأردن ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السادسة والثلاثون، وأحيا أيضاً حفلين في العراق، الأول كان فى مدينة بغداد، أما الثانى فكان في مدينة أربيل، وقدم خلالهما عددا كبيرا من أغنياته أبرزها، كل القصايد، يارب، كمل حياتك، مهلاً على قلبى.

يذكر أن آخر أعمال طرح المطرب مروان خورى، أغنية تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.