شكرا لقرائتكم خبر عن "على إيدك" أشهر أغنيات عمر فتحى وغنتها شيرين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت 11 فبراير ذكرى ميلاد الفنان عمر فتحي، الذي توفي عام 1986، بعد مشوار قصير في عالم الفن والغناء لكنه مؤثر.

برز حب عمر فتحى للفن والموسيقى فى سن صغيرة والتحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، ثم اكتشفه الشاعر عمر بطيشة والمخرج فتحى عبد الستار وأعطوه أسماءهم الأولى ليكون اسمًا فنيًا له، ليتحول أسمه من "محمد عبد المنعم عبد الله جوهر" إلى "عمر فتحى"، ومن بعدها بدأ الفنان الراحل صلاح جاهين في مساندته إيمانًا منه بموهبته الرائعة، كما لحن له الموسيقار الكبير سيد مكاوى، ورغم قصر مسيرته الغنائية إلا أنه قدم عدة أغانى نفذت إلى قلوب جمهوره قبل أذانهم وأدخلت عليه البهجة، منها "أبسط يا عم، على فكرة على إيدك، على قلبى، أيام، عجبا لغزال قتال".

قدم عمر فتحى أغنية على إيدك التي لاقت نجاحًا كبيرًا، وأصبحت إحدى أيقوناته، والتي قدمتها النجمة شيرين عبد الوهاب بتوزيع جديد.

وكما كانت مسيرته في الغناء قصيرة كانت مسيرته في الدراما والسينما كذلك، حيث قدم 3 أعمال تليفزيونية فقط، هى: مسلسل سفينة العجائب مع الفنانة شيريهان، سيدة الفندق مع الفنانة يسرا، مسلسل حسن ونعيمة، بالإضافة إلى أشتراكه في الفوازير مع الفنانة شريهان، وفى السينما له فيلم وحيد هو "رحلة الشقاء والحب" مع الفنان محمود ياسين والفنانة شهيرة.

وبعد أن ترك رصيدا محدودا من الأعمال لكن ذات طابع خاص ومميز، رحل عالمنا المطرب عمر فتحى ذو الأبتسامة المرحة والخاطفة في 31 ديسمبر عام 1986 عن عمر ناهز الـ35 عاما، بعد أن أكتشف الأطباء بإصابته بضيق في الشريان التاجى وقد ينتج عنه الموت المفاجئ مع أي أنفعال زائد وهذا ما حدث بالفعل.