أسامة الهادي في كواليس مسلسل "وبينا ميعاد" (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان أسامة الهادي، جمهوره مجموعة صور من كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل "وبينا ميعاد"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

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وعلق "الهادي"، على الصور قائلًا : "النهارده الحلقة الأخيرة من مسلسلنا وبينا ميعاد.. رحلة من الانبساط والفرحة والشغف والتعب.. كملت بكلامكم وردود أفعالكم اللي عدت كل حاجة كنت متخيلها.. عيلة وبينا ميعاد شكراً مليون مرة على كل حاجة.. حب كبييير".

تفاصيل مسلسل وبينا ميعاد

يشار إلى أن مسلسل "وبينا ميعاد" بطولة شيرين، مدحت صالح، بسمة، شرين رضا، صبري فواز، وفاء صادق،

نادية رشاد، محمد سليمان، خالد نور، هاجر الشرنوبي، تأليف وإخراج هاني كمال.

تدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب وعائلة نادية الذى توفى زوجها وترك لها أربع بنات وسوف نرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التى حولهما، فى أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهما البعض عندما يتعرفا على بعضهم.