نبيلة عبيد تبحث عن طفلة الأنقاض بسوريا لتكفلها

ياسر رشاد - القاهرة - بالتزامن مع احداث الزلزال ، واثناء عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين في سوريا من تحت الانقاض ، خرجت مولودة جديدة إلى الحياه كانت لا تزال متصلة بالحبل السري مع والدتها، في مشهد رصدته الكاميرات وانتشر سريعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في بلدة جنديريس بمنطقة عفرين شمال سوريا، تمكن السكان وعناصر الإنقاذ من إخراج المولودة الجديدة حية بينما لقيت والدتها ووالدها وأشقائها الأربعة وعمتها مصرعهم تحت أنقاض الزلزال، بحسب أحد أقارب الأسرة.

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عبرت الفنانة نبيلة عبيد عن مشاعرها بالحزن عبر صفحتها الرسمية على موقع " انستجرام " من خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج trending ، اعربت عن حزنها الشديد من المأساة التي تعرض لها الشعبين السوري والتركي خلال الأيام الماضية إثر حادثة الزلزال الذي ضرب تلك الأراضي، وأسفر عن العديد من الضحايا والإصابات، مشيرةً إلى أنها مستعدة لكفالة الطفلة التي ولدت تحت الأنقاض في سوريا وتوفت والدتها بعد الولادة مباشرةً.

وقالت نبيلة عبيد عبر برنامج mbc trending ،انا متأثرة جدًا بالمأساة الفظيعة واللي بنتابعها كل يوم للشعب التركي والسوري وشوفت مشهد الحقيقة مش قادرة أتلم على أعصابي من بعد ما شاهدته، وهو الست اللي ولدت تحت الأنقاض واللي ساعدها راجل واتوفت بعد الولادة على طول وهو أخد البنت وخرج من تحت الأنقاض حاجة لغاية دلوقتي مخلياني مش بنام أبدًا.

واشارت عبيد ، انا عايزة

أعرف مصير الطفلة دي فين وقلبي واجعني عليها جدًا وعليهم كلهم ونفسي أروح اشترك معاهم، ولو عند حد ياريت يتواصلوا معايا وأنا مستعدة أخدها يارب يشيل عنا ويشيل عن العالم كله يارب.

وعلقت نبيلة عبيد عبر حسابها على انستجرام " كثيرة هي القصص المأساوية التي تابعتها ولا أزال منذ حدوث الزلزال الذي ضرب أراضي الدولة التركية والشقيقة سوريا.. شيء صعب جدا قصص حزينة مؤلمة كتبها القدر.. ومنها قصة هذه الطفلة الوليدة التي مست قلبي بعنف وكنت متلهفة للبحث عن طريقها وكنت مستعدة لكفالتها والتي علمت لاحقا من الصديق السينمائي محمد الأحمد وزير الثقافة السابق بأم الطفلة التي أطلق عليها اسم آية باعتبار ولادتها وظروف وصولها إلى الدنيا آية من آيات الله سبحانه وتعالى قد احتضنتها عائلة عمها شقيق والدها.. ويا رب يكون حظها من هذه الدنيا يكون أفضل مما حدث لعائلتها.. الحمدلله.

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