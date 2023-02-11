في ذكراه| أهم المحطات في حياة علاء ولي الدين (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة نجم الكوميديا علاء ولي الدين، الذي رحل عن عالمنا بجسده ولكن مازالت أعماله خالده في أذهان الملايين من جمهوره في الوطن العربي.

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وتستعرض بوابة الوفد لمتابعيها محطات في حياة علاء ولي الدين:-

تخرج من مدرسة مصر الجديدة الثانوية العسكرية عام 1985.

حصل على شهادة بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس.

وبرز من خلال أدوار ثانوية في أفلام الزعيم عادل إمام.

ثم انطلق بعد ذلك وقام ببطولة عدة أفلام، منها : "الإرهاب والكباب، حلق حوش، رسالة إلى الوالي، بخيت وعديلة، المنسي"..

ساهم في ظهور عدد من نجوم الساحة الفنية الحاليين، منهم : "أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، محمد سعد، فشخصية «اللمبي» كان أول

ظهور لها في فيلم الناظر وبعدها انطلق وأصبح نجم شباك.

فارق الحياة عن عمر يناهز التاسعة والثلاثون، كان موافق أول أيام عيد الأضحى من جراء مضاعفات السكري الذي كان يعاني منه.

فيلم "ابن عز" آخر فيلم قام بتصويره ولم يكتمل نتيجة لوفاته، إخراج حازم الحديدي.

دُفنَ علاء ولي الدين في مقبرته الخاصة بمدينة نصر، وفيها والدته وأخوه خالد.

ثم قرّرَ معتز ولي الدين شقيق علاء أن ينقل قبور أخويه علاء وخالد ووالدته إلى مقابر العائلة في منطقة السيدة عائشة.