انطلاق أولى حلقات مسلسل "تياترو".. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في الثامنة مساء، اليوم، السبت، أولى حلقات مسلسل "تياترو" حصريًا على قناة cbc.

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ومن المقرر أن يعرض العمل من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء والإعادة الساعة الثالثة صباحاً والساعة 12 ظهراً.

تفاصيل مسلسل "تياترو"

مسلسل "تياترو" مكون من 30 حلقة ويدمج ما بين الدراما والمسرح معا، يضم عددا كبيرا من المواهب الشابة من طلبة وخريجي معهد الفنون المسرحية، وذلك بالتعاون مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كما يتضمن العمل ظهور عدد من

النجوم الكبار كضيوف شرف خلال الحلقات.

جدير بالذكر أن "تياترو" بطولة عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، سليمان عيد، حمدي الميرغني، حجاج عبد العظيم، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، محمد ثروت، سماء إبراهيم، علاء مرسي، بدرية طلبة، محمود الليثي، إسلام إبراهيم، محسن صبري، محمد الصاوي، سعد الصغير ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة وإخراج رؤوف عبد العزيز.