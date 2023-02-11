مصطفى خاطر يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل "كشف مستعجل"

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان مصطفى خاطر، في سباق دراما رمضان 2023 بمسلسل "كشف مستعجل"، ويعرض حصريا في 15 حلقة على احد المنصات الإلكترونية.

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وقال "خاطر" : "أقدم شخصية جديدة تماما لم أقدمها من قبل، إذ تحمل شخصية "يوسف" العديد من التحولات الدرامية والنفسية في اطار كوميدي اجتماعي".

وأضاف : "أن فكرة مسلسل "كشف مستعجل" مليئة بكوميديا الموقف، وتحتوي على دراما إنسانية تتكشف تفاصيلها مع مرور الأحداث، كما أن العمل هو أول عمل من نوعه يميل لدراما الجريمة في اطار كوميدي، وهو ما حمسني للمشاركة به منذ اللحظة الأولى لقراءة السيناريو".

وتابع : "حتى الجرائم التي ترتكب خلال الأحداث جرائه لها كود أخلاقي، ترجع أسبابه لخلفية الشخصية التي أقدمها".

عن تعاونه مع فريق العمل قال: "بالطبع سعيد بالتعاون مع فريق العمل بالكامل، بداية من المنتج كريم أبو ذكري، الذي يوفر كافة الإمكانيات اللازمة لفريق العمل، وبالنسبة لصديقي محمد عبدالرحمن "توتا" بيننا

تفاهم كبير ناتج عن عملنا معا في أعمال كثيرة، أما هنادي مهنا فهي فنانة موهوبة وتظهر بشخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل".

تفاصيل مسلسل كشف مستعجل

تدور أحداثه في اطار لايت كوميدي، وسط حالة غموض حول عدد من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها مصطفى خاطر "يوسف" خلال الأحداث.

صناع مسلسل كشف مستعجل

جدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" بطولة مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن "توتا"، هنادي مهنا، إلهام وجدي.

كما يشارك في البطولة، محمد لطفي، و محمد علي رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان القدير أشرف عبدالغفور، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج "k media" كريم أبو ذكري.