وزارة الشباب: "مسرح الجنوب" ساعد على اكتشاف المواهب الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على رعاية الدورة السابعة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، والمقامة في محافظة قنا خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس المقبل، تحت رعاية وزارة الثقافة، محافظة قنا، الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية.

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قالت د. نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ان مهرجان مسرح الجنوب حقق التنمية الثقافية بصعيد مصر لانه ساعد على تنمية مواهب الشباب".

وتابعت : "وتكوين فرق مسرحية فى محافظات الصعيد استطاعت ان تحرز المراكز الاولى فى المهرجانات الدولية خارج مصر ، وايضا تقديم فعاليات جديدة ومتنوعة ساعدت على اكتشاف المواهب الجديدة وتقديمها بشكل جديد بمختلف فئاتهم العمرية والتى تتم في القرى والمستشفيات والمقاهي الشعبية وايضا الاهتمام بذوي الهمم من خلال مشاركتهم فى الورش التدريبية والعروض الفنية".



واضافت : "ان الوزارة حريصة دائما على دعم المهرجان الذي

تبنته منذ دورته الاولى لانه يخدم فئات مستحقة جدا فى صعيد مصر وله دور مؤثر فى المحافظات المختلفة خصوصا انه يتناول العروض المسرحية التى تهتم بـ التراث والموروثات الشعبية وقضايا المرأة".

وتابعت : "وتأتي رعاية المهرجان من خلال التعاون الدائم بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة س للثقافة والإبداع فى رعاية المهرجان لتنمية الثقافة لدى الشباب والنشء فى الأقاليم المختلفة".



وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المهرجان ان وزارة الشباب والرياضة لها دور كبير ومؤثر فى المهرجان منذ دورته الأولى و ساعدتنا كثيرا فى تقديم الخدمات الثقافية المختلفة لشباب الجنوب .