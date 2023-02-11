مؤلفات برازيلية تعزفها أوركسترا السيمفوني بالأوبرا.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم اوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة كل من باريتون رضا الوكيل وعازفة التشيللو الروسية ڤيكتوريا كابرلوڤا، وذلك في الثامنة مساء اليوم، السبت، على المسرح الكبير.

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يتضمن البرنامج عدد من الاعمال البرازيلية منها افتتاحية جاراني - افتتاحية سلڤاتور روزا لـ جوميز، فانتازيا التشيللو والاوركسترا لـ ڤيلا لوبوسي، ڤيردا لـ ماريزار ينسيندي، باتوك من متتابعة سيمفونيه لـ اوسكار لورينزو،

سيمفونية اسبوديو لـ براجا، او جاراتوجا لـ نيبوميكينو، تيكو تيكو لـ ابريو، كونجادا من اوبرا كونتراتادور لـ ميجمون.



يذكر ان الموسيقى فى البرازيل تضم العديد من الأساليب الموسيقية الإقليمية المتأثرة بالأشكال الفنية في افريقيا، اوروبا، امريكا والهند، وتم تطوير بعض اساليبها لتتخذ شكلا فريدا يميزيها.