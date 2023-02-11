مسرح الجنوب يكشف تفاصيل جديدة قبل انطلاق دورته السابعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت ادارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة، عن استضافة 50 شاب من الأقاليم المختلفة الذين يرغبون في حضور الورش التدريبية في دورته السابعة دورة د.مصطفى سليم.

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ومن المقرر ان يقام المهرجان في محافظة قنا، خلال الفترة من 7 : 12 مارس المقبل برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية.



وقالت أسماء بخيت، مدير عام المؤسسة والمهرجان، ان هذه الخطوة ضمن خطوات اعادة مشروع صناعة المسرح الذي اقامته مؤسسة س للثقافة والابداع في عام 2016 واعادته في عام 2019 بناء على الطلبات الكثيرة التى تلقتها

إدارة المهرجان من الشباب المسرحي في مختلف المحافظات.



وأضافت : "ان الورش التدريبية فى هذه الدورة هي التأليف باستخدام التراث للكاتب بكرى عبد الحميد، ورشة التمثيل للمخرج أحمد السيد، الديكور للدكتورة عايدة علام، ورشة الفنون الادائية للمخرج البولندى كريستوف ريجاتزويتس، ورشة المكياج للفنانة الجزائرية حكيمة جلايلى".

وتابعت : " بالإضافة إلى ورشة صناعة العرائس للمخرج عمرو حمزة، ورشة اداء وتحريك العرائس الماريونت للمخرجة ايمان فتوح وورشة فنون الاداء فى الغناء المسرحي الموسيقار محمد مصطفى".