شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ يجسد شخصية تاجر مخدرات فى "البطة الصفرا" بطولة غادة عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان محمود حافظ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يقدم شخصية تاجر مخدرات في فيلم "البطة الصفرا" مشيرًا أنها شخصية خفيفة وكوميدية مختلفة لن يقدمها من قبل، وهو التعاون الأول الذى يجمعه بعصام نصار، والذى وصفه بالمخرج المتميز، والذى تعلم منه الكثير فى هذا العمل.

وأضاف الفيلم يحمل بعض الرسائل الجيدة للشباب بطريقة غير مباشرة، وهو عمل خفيف على القلب ويناسب جميع أفراد الأسر المصرية، وملىء بالمطاردات الكوميدية، وكل فريق العمل بذل أقصى جهده ليخرج العمل للجمهور بشكل جيد.

ويجمع "البطة الصفرا" محمد عبد الرحمن وغادة عادل للمرة الثانية في السينما والرابعة بوجه عام، حيث قدم الثنائى فيلم "الخطة العايمة" عام 2020 بمشاركة على ربيع وعمرو عبد الجليل، ثم تعاونا في مسرحيتين هما "في نص الليل" عام 2021 بمشاركة حسن الرداد وريم مصطفى، ومسرحية "فرصة سعيدة" هذا العام بمشاركة شريف سلامة.

فيلم "البطة الصفرا" يشارك في بطولته غادة عادل، محمد عبد الرحمن توتا، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج عصام نصار.