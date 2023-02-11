شكرا لقرائتكم خبر عن "من الكتابة إلى الشاشة" ورشة جديدة في مهرجان تطوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وعلى مدى أربعة أيام، يتمحور هذا اللقاء التكويني حول تحليل الفيلمين القصيرين "Hors-saison" "خارج الموسم" و"Pour que rien ne change" "حتى لا يتغير أي شيء" " بحضور مخرجهما "فرانسيسكو أرتيلي". ويستفيد من هذه الورشة 12 طالبا وطالبة منتسبين إلى معاهد السينما بالمغرب.

وتختتم الورشة أعمالها بتقاسم تجارب المخرج الكورسيكي أليكس فيراري، وبالتوازي مع ذلك، يقدم المخرج طارق بن شعبان عرضا حول السينما التونسية .

وتهدف هذه الورشة إلى توفير المعلومة والدعم والمواكبة للطاقات الصاعدة، وتمكنيهم من خلق علاقات مهنية في المجال السينمائي.