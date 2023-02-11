شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة فى نقابة الموسيقيين واستدعاء النجدة.. وحلمى عبد الباقى: الصلح خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دارت مشادة كلامية بين الفنان حلمى عبد الباقى وبين محمد محمود سكرتير النقابة السابق، وقت انعقاد مجلس الإدارة فى النقابة الخميس الماضى.

وكشف الفنان حلمى عبد الباقى عن أن المحامى حضر وثار نقاشا حادا فجّر أزمة بكلامه "غير اللائق" – بحسب وصفه - عن النقيب والنقابة وعن مجلس الإدارة، وتم استدعاء النجدة وتوجيه اتهام للمحامى بالتعدى اللفظى على نقابة المهن الموسيقية".

وأضاف أنه تم تحرير محضر بذلك بعد أن ذهب كل المجلس إلى قسم الشرطة، وذهبنا إلى النيابة قى اليوم التالى وقبل المغادرة تم الصلح بين الجميع لينتهى الموضوع بعد ذلك.

وكان قد انتهى الفنان حلمى عبد الباقى من تسجيل أغنيتين بعنوان "ظلموك يا غالى" و"ما فيش مجاملة" لطرحهما خلال الفترة المقبلة، إذ يطرح الأولى الأسبوع المقبل، وبعدها بـ 15 يومًا يطرح الثانية.

"ظلموك يا غالى" من كلمات زياد حسن ، وألحان عمر عادل، وتوزيع المايسترو أسامة سعيد، أما الأغنية الثانية "ما فيش مجاملة" من تأليف أحمد عبد العزيز ، ألحان احمد أسامة ، توزيع محمد حنفي.