شكرا لقرائتكم خبر عن "أخى فوق الشجرة" يربح 555 ألف جنيه ليلة الجمعة و"شلبى" يكتفى بـ 300 ألف فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش دور العرض السينمائية حالة من الانتعاشة هذه الأيام، حيث تعرض شاشات السينما عددًا من الأفلام المتنوعة ما بين الكوميديا والاجتماعية الرومانسية، حيث يعرض 7 أفلام دفعة واحدة، ويحقق كل عمل إيرادات مختلفة.

وتصدر فيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة النجم رامز جلال، قائمة الإيرادات اليومية فى السينمات، حيث حصد أمس الجمعة إيرادات بلغت 555 ألف جنيه، لتصل إجمالى ما حققه الفيلم لـ 11 مليون جنيه، ومن المقرر أن يستمر الفيلم في عرضه لموسم إجازة نصف العام .

فيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، تارا عماد، نسرين طافش، حمدى الميرغنى، بيومي فؤاد، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، لكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب، ويجسد رامز خلال أحداث الفيلم الشخصيتين، ويعاني "بهاء" من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، كما تنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم.

كما حقق فيلم "شلبى" بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز وروبى ايردات بلغت 300 وذلك أمس الجمعة في شباك التذاكر، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم حتى الأن 13 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه عرض في جميع السينمات المختلفة.

فيلم "شلبي" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، محمد محمود، الطفلة سيليا سعد، الطفلة لافينيا نادر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وكان كريم محمود عبد العزيز والمطرب الشعبى عبد الباسط حمودة قد طرحا مؤخرا أغنية ترويجية جديدة لفيلم شلبي، جاءت بعنوان "فين الضحكة" والتي تجمعهما لأول مرة، والأغنية من كلمات منة القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى، واقتربت الأغنية من تحقيق 100 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب.