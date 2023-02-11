شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى وأسما سليمان بطلا فيلم "ورد ريحان" والتصوير فى أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان أحمد الفيشاوى وأسما سليمان تصوير فيلم "ورد ريحان" في مدينة أبو ظبى، وهو العمل المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، من تأليف تأليف محمد نبيل صابر ونورا أحمد، سيناريو وحوار محمد أشرف، إخراج محمد نبيل صابر، حيث تدور احداث الفيلم في إطار من التشويق والغموض بحسب مصدر مقرب من العمل.



احمد الفيشاوى واسما سليمان ومخرج العمل

ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من الابطال خلال الأيام المقبلة، حيث تعاقدت الفنانة رانيا يوسف على المشاركة في بطولة العمل، ومن المقرر أن يتم االعلان عن باقى الأسماء خلال الأيام المقبلة .

وعرض لأحمد الفيشاوى مؤخرًا فيلم "اشباح أوروبا" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، وشارك في بطولة العمل مصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.

وفى سياق آخر، قدمت أسما سليمان أخر أعمالها مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثالث، وشارك في بطولته كلا من سيد رجب سونس بدر، نرمين الفقى، مدحت صالح ميدو عادل، ولاء الشريف محمود حجازى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج هانى كمال.