حقيقة بطلان انتخاب مصطفى كامل نقيباً للموسيقيين

في أول تعليق على تداول توصية هيئة المفوضين ببطلان انتخاب مصطفى كامل نقيباً للموسيقيين خلفاً للفنان هاني شاكر، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناً رسمياً أكدت فيه أن ما صدر "مجرد توصية" غير ملزمة لهيئة المحكمة، ولم يصدر حتى اللحظة حكم نهائي بحق النقيب الجديد.وجاء البيان كالتالي: بشأن التقرير الصادر من هيئة المفوضين ببطلان انتخابات النقابة، تود النقابة أن توضح الطبيعة القانونية للتقرير الصادر ببطلان انتخابات النقابة، فهذا تقرير بالرأي القانوني مُقدم من هيئة المفوضين وله كل التقدير والاحترام، وهذا التقرير غير مُلزم للمحكمة، ويتم إيداعه في ملف الدعوى.

المحكمة لم تحدد موعد نظر الدعوى

وأضاف البيان: ويُقدم إلى رئيس المحكمة في خلال ٣ أيام على أن يُعين رئيس المحكمة تاريخاً لنظر الدعوى بعد ذلك، ويقوم قلم الكتاب بعد ذلك بإبلاغ أطراف الدعوى (النقابة- محامي الطرف الآخر) بموعد بدء الجلسات.

لا توجد أحكام قضائية واجبة التنفيذ

وتابع البيان: حتى الآن لم يصدر حكم قضائي ببطلان الانتخابات حتى يتم تنفيذه من جانب النقابة أو الطعن عليه، والنقابة تحترم الرأي القانوني لهيئة المفوضين الموقرين، وتحترم وتُجل أحكام القضاء المصري

كان الموسيقار أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، كشف عن قبول هيئة المفوضين بمجلس الدولة الطعن على فوز الفنان مصطفى كامل بمنصب نقيب الموسيقيين.

وكشف المحامي الخاص بـ رمضان في بيان صحفي منشور على حساب رمضان: أودعت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرها في الطعن المقام من مكتبنا عن الموسيقار الكبير د.أحمد رمضان، بصفته سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية ضد المطعون على فوزه كنقيب عام لنقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل. بعد استقالة الفنان المحترم هانى شاكر. وأوصت فيه بالآتي:

أولاً: بقبول الدعوى شكلاً.

ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهن الموسيقية لاختيار النقيب العام المنعقدة في تاريخ 11/10/2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.

ثالثا: إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية شهدت إجراء انتخابات على منصب النقيب، عقب تقديم الفنان هاني شاكر استقالته، وأقيمت في أكتوبر 2022، وفاز فيها مصطفى كامل على منافسه المايسترو مصطفى حلمي، وأعلن بعدها أحمد رمضان أنه لا يعتبر كامل نقيباً لعدم اكتمال الميثاق القانوني للانتخابات.

تجميد عضوية المايسترو أحمد رمضان

وفي أول يوم عمل لمصطفى كامل أعلن تجميد عضوية المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة، وإحالته للتحقيق في تهم الفساد الموجهة له، كما تم تجميد عضوية زوجته وإحالتها للتحقيق في تهم الفساد الموجهة لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتقرر إيقاف سعد المتولي المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، وإحالته للتحقيق لما بدر منه وتهم الفساد الموجهة له.

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