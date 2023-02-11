لطيفة تكشف تطورات الحالة الصحية لـ حلمي بكر

في أول ظهور للموسيقار حلمي بكر داخل العناية المركزة بعد منع الزيارة عنه، حرصت الفنانة لطيفة، على التصوير بجواره لطمأنة كل محبيه، مؤكدة أنها قامت بزيارته وعلمت أنه سيغادر المستشفى في أقرب وقت بعد استقرار حالته الصحية.لطيفة قامت بنشر صورتين لها مع المايسترو حلمي بكر من داخل غرفة العناية المركزة، وعلقت عليهما عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: "سعيدة جداً إني اطمنت على الفنان الكبير حلمي بكر، وبطمنكوا هو بخير وقريب جداً هيكون معانا برة المستشفى إن شاء الله".وعلق الفنان اللبناني وليد توفيق متمنياً الشفاء لحلمي بكر قائلاً: "ألف ألف سلامة أستاذ حلمي يارب الشفاء الكامل.

بينما جاءت أغلب التعليقات مشيدة بزيارة لطيفة رغم إطلاق حلمي بكر عدة تصريحات سلبية بحقها قبل مرضه الأخير وقالت متابعة: "كبيرة بأخلاقك وتربيتك، لساني عاجز على وصف طيبة قلبك، سبقته في الأجر، محلاك لطوفة يا ريت لو الناس الكل عندهم طيبة قلبك راو العالم بخير".

لطيفة ترد على قسوة حلمي بكر

وسبق أن تفاعلت الفنانة التونسية لطيفة مع تصريحات الموسيقار حلمي بكر، لتبرير قسوته عليها وانتقادها في بداية مشوارها الغنائي، ووجهت له تغريدة مؤثرة أكدت فيها أنه سيظل فناناً كبيراً يستحق الاحترام، وأن قلبها الكبير ومسامح.وقالت لطيفة عبر حسابها على موقع تويتر: "أنت قسوت يا أستاذ يا كبير ورغم قسوتك أنا بحبك وبحب كل أعمالك الحلوة وأنا قلبي كبير وبسامح.. ولا يهمك وربنا يديك الصحة أنت فنان كبير وبحترمك".

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر قد كشف، في لقاء مع برنامج "مراحل"، سبب قسوته على الفنانة لطيفة، قائلاً: "قسوتي على لطيفة مكنتش قسوة، كان حجم نجاح وتطور حجم النجاح ده حتى عملت أغاني بالمصري، ولكن مع مرور الوقت نجوم كتير وقعوا فبقت هي البطلة، هي دلوقت مبتعملش أغاني كتير".

تفاصيل الحالة الصحية ل حلمي بكر

وطمأن الدكتور نور أسامة، صديق الموسيقار حلمي بكر، جمهوره على حالته الصحية، مشيراً إلى أنه تخطى المرحلة الصعبة، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، أن حالته الصحية الآن مستقرة، ودخوله للرعاية المركزة مرة أخرى نتيجة وجود زيادة في المياه داخل الجسم، وذلك وفقاً لحكم السن، مشيراً إلى أنه حال استقرار نسبة المياه في الجسم سيتم خروجه فوراً من الرعاية والذهاب لمنزله.

وأشار إلى أنه كان يعاني الأيام الماضية من كحة شديدة، وكان هذا يضطر إلى استخدامه جلسات الأكسجين، لافتاً إلى أنه بحاجة إلى الراحة الآن.

حالة حلمي بكر تتحسن بمجرد زيارة ابنته له

وأوضح أن حالته النفسية تختلف بصورة كبيرة ويظهر عليه التحسن الكبير عند زيارة نجلته له في المستشفى، قائلاً: «حالته المزاجية بتختلف أووي".

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