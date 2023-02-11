شكرا لقرائتكم خبر عن بين بادجلي يرفض تمثيل مشاهد خارجة في YOU بسبب زوجته.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير أجنبية عن رفض النجم العالمي بين بادجلي، بطل مسلسل YOU تجسيد مشاهد أباحية في الموسم الجديد من السلسلة الشهيرة التي تعرض عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، مرجعًا السبب لارتباطه الشديد بزوجته.

ووفقًا لما نقلته صحيفة Hollywood reporter، فإن بادجلي، رفض طلب القائمين على المسلسل بتجسيد مشاهد إباحية في الموسم الجديد، قائلاً: "الإخلاص في علاقتي بزوجتي مهم جدًا بالنسبة لي" وكان قد تزوج بادجلي في 2017.

وأضاف بادجلي: "هذا في الواقع قرار اتخذته قبل أن أشارك في العرض، لا أعتقد أنني ذكرت ذلك علنًا من قبل، ولكن أحد الأشياء الرئيسية هو هل أريد أن أعيد نفسي إلى مسار وظيفي حيث أكون دائمًا مجرد بطل رومانسي ام لا".

وانضم النجم سكوت مايكل فوستر، الذى لعب دور البطولة فى Crazy Ex-Girlfriend إلى الموسم الثالث من سلسلة القاتل المتسلسل YOU وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع deadline.

ويلعب فوستر، فى الموسم الثالث منYOU، دور رايان، وهو مراسل تليفزيونى محلى، تغلب على تاريخ من الإدمان، ولديه أسرار، بما فى ذلك سلوك متحكم يحتفظ به لأولئك الأقرب إليه وأى شخص يعترض طريقه.

المسلسل من بطولة بن بادجلى، امبير تشايلدرز، إليزابيث ليل، لوكا بادوفان، زاك شيرى، نيكول كانج، تشارلي بارنيت، أدوين براون، كريس ديليا، جينا أورتيجا، فيكتوريا بيدريتي، مارييل سكوت.