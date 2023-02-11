حلا شيحة تثير الجدل بظهورها بدون “حجاب”

كتب امير فتحي في السبت 11 فبراير 2023 05:47 مساءً - شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها عبر حسابها على موقع “انستجرام” بمقطع فيديو تضمن لقطات لعدد من أفراد أسرتها من بينهم والدتها ووالدها .
وظهرت حلا شيحة في إحدى اللقطات وهي تلتقط صورا لبناتها وبدون “حجاب” في انعكاس المرآة لها .
وكتبت في تعليقها على الفيديو: “أنا أؤمن بقوة الأسرة، قوة الحب، قوة الطهارة والفرح .. أعتقد أن الغد مكان رائع وذلك عندما نمر بأوقات عصيبة وأوقات حزينة وأحداث صادمة” .
تابعت: “لن يقودنا الشعور بالذنب والغضب إلا إلى مكان أفضل ونصبح أكثر حكمة وأقوى وأقل غضبًا ومغفرة أكبر ” .
أضافت: “ألقي نظرة على أبنائي وأرى حضورا، فهم سعداء جدا بضحكاتهم من قلوبهم، قوة التواجد في اللحظة .. يمكننا أن نتعلم الكثير من أطفالنا” .
وأثار ظهور حلا شيحة حالة من الجدل والتساؤل بين المتابعين حول إن كانت قد تخلت عن الحجاب، والبعض دعاها إلى حذف الفيديو إن كانت لاتزال محجبة .
فيما أشار آخرون في تعليقاتهم إلى أن حلا من الممكن أن تكون لم تلاحظ ظهورها الصورة التي التقطتها لبناتها بهذا الشكل لانعكاس صورتها في المرآة .
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