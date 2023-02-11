ياسمين صبري تُلغي متابعة طليقها أحمد أبو هشيمة

ألغت ياسمين صبري متابعتها لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وذلك بعد ترديد أنباء عن عودة علاقتهما خلال الأيام الماضية لتثير النجمة المصرية مجددا التساؤلات حول السبب.

ردا على الخطوة التي اتخذتها الفنانة المصرية رد أحمد أبو هشيمة بالفعل نفسه وحذف متابعتها على تطبيق تبادل الصور ، إنستقرام.

ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

بهذه الخطوة يحسم الثنائي الأمر حول عودتهما مجددا وما تردد خلال الأيام الماضية بأن النجمة المصرية ورجل الأعمال الشهير قد عادا بعد الانفصال، فقبل نحو شهرين، عادت ياسمين صبري لمتابعة حساب طليقها على تطبيق إنستقرام والتقط الثنائي صورا تجمعهما من نفس المكان ونشراها منفردة على حساباتهم الشخصية ليفسر البعض بأنهما عادا إلى بعضهما وينتظران الإعلان عن الزواج في الوقت المناسب.

ما زاد من توقعات عودة الثنائي إلى علاقتهما وزواجهما مجددا هو ظهور ياسمين صبري مرتدية خاتم ألماس وهو ما فسره متابعون بانه خاتم الزواج بعد عودتها لأحمد أبو هشيمة. خاصة بعد تصريحات لأحد الصحف المصرية المحلية من مصدر مقرب للثنائي بأنها ينتظران فقط الإعلان الرسمي عن زواجهما مجددا.

وكانت الفنانة المصرية ياسمين صبري حسمت الأمر خلال حفل "joy awards" في السعودية وردت قائلة: "أكيد لو فيه حاجة هعلنها زي ما أعلنت الجواز وزي ما الطلاق أعلن، عمري ما هتجوز ويكون في السر".

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