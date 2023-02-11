ياسمين رئيس تُوضح تفاصيل علاقتها بهادي الباجوري بعد الانفصال

كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن سر تعاونها مع طليقها المخرج هادي الباجوري رغم انفصالهما، وذلك من خلال مشاركته في فيلم أنا لحبيبي الذي يعرض حالياً في دور السينما.

ياسمين رئيس تكشف سر تعاونها مع طليقها

وأوضحت ياسمين رئيس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر أنها تحب العمل مع طليقها هادي الباجوري بسبب طريقة ظهورها في الأفلام.

وعلقت ياسمين رئيس بأنه يظهر العمل بشكل جيد، مشيرة إلى أن تعاونها معه حقق نجاحاً في فيلم أنا لحبيبي الذي يعرض حالياً.

وتابعت قائلة: ممكن كل شيء جايز وإحنا مش ملايكة والدنيا مليانة مفاجآت ومحدش عارف الدنيا فيها ايه".

وأشارت إلى أنها تعلمت أن وقت الانفعال لا تعطي رد فعل في نفس اللحظة، معلقة: "تعلمت أمسك نفسي ويكون رد الفعل واخد راحته".

وبسؤالها عند صداقتها مع هادي الباجوري بعد الطلاق؟ أجابت: "أكدب ولا أقول الحقيقة.. ربنا يخليه لابنه".

ياسمين رئيس تتحدث عن فيلم أنا لحبيبي

وأكدت ياسمين رئيس أن فيلم أنا لحبيبي يحتل مكانة مميزة لديها، مشيرة إلى أن العديد من شركات الإنتاج رفضت الفيلم من قبل، معلقة: "لأننا لفترة طويلة دورنا على شركة إنتاج، وكنت مع المؤلف محمود زهران من البداية، لكن كل الشركات رفضت الفيلم أو حبت تغير حاجات، ولما اتوفقنا لشركة حصلت كورونا، وأخيرا لما شوفته في السينما كنت مش مصدقة".

وحول سبب إطلاق اسم أغنية الفنانة فيروز على الفيلم، علقت قائلة: "الفيلم فيه 4 أغنيات لفيروز، والبطل والبطلة بيحبوا بعض على أغانيها".

وأشارت ياسمين رئيس إلى أنها تعتبر الفيلم مختلف عن الأفلام الموجودة حالياً، معلقة: "من فترة طويلة مفيش فيلم من النوعية دي، بيصور مصر بطريقة جميلة في سينا ونويبع ومناظر طبيعية، وحتى لو اتفرجت عليه من غير صوت هتحب تتفرج على الصورة".

يذكر أن فيلم أنا لحبيبي، من بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد ومن تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمي وياسمين رئيس خلال الأحداث، ولكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التي تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة.

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