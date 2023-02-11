أبرز تبرعات الفنانين لضحايا زلزال سوريا وتركيا

أعرب عدد من الفنانين العرب عن حزنهم الشديد لما تعرضت له دولتا سوريا وتركيا بعد الزلزال المروع الذي أصابهم في فجر يوم الاثنين، إذ أعلن عدد من المطربين التبرع بأجر حفلاتهم، في حين أعلن آخرون عن تأجيلها حداداً على أرواح الضحايا.

أصالة نصري تتبرع بأجر حفلتها

ومن بين هؤلاء الفنانين الفنانة السورية أصالة نصري والتي أعلنت عن تبرعها بأجرها عن حفل دبي لضحايا زلزال سوريا ونشرت عبر حسابها على تويتر وقالت: "مو من عادتي أني قول إنّما للاضطرار أحكام ومتل ما بعمل في الأزمات لأنّي منكم وواجب على اللي بعمله تبرّعت أيضاً بأجري عن حفل دبي لمن هُمّ أحقّ منّي فيه".

وأضافت، "ما عملت إلًا واجبي تجاه أهلي وأحبّتي ولو فيه حفلة كلّ يوم بعملها لنعمّر بيوتاً خربت وقلوب تعبت".

بينما تبرع الفنان ماجد المهندس بأجره عن حفل الكويت للمتضررين في سوريا وتركيا ونشر عبر تويتر وقال: "أعلن عن التبرع باجري في حفل فبراير الكويت، تاريخ 10/2/2023 للمتضررين من زلزال سوريا تركيا في الشقيقة سوريا والجارة تركيا ربي يرحم اللي فقدناهم في هذا الحادث الأليم ويشافي كل الجرحى".

ومن جانبها تبرعت الفنانة بلقيس بعائدات أجرها في حفل القرى العالمية في دبي لضحايا الأسر المتضررة في سوريا حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على تويتر وقالت: "نظرا للظروف الراهنة توصلنا إلى فكرة أعتقد أنها بادرة رائعة بيني وبين إدارة القرية العالمية في دبي، إلى أنه ريع هذا الحفل وأجري على وجه الخصوص رايح لإنقاذ المنكوبين جراء زلزال سوريا.. أتمنى الله يفرجها عليهم".

مروان خوري يؤجل حفلاته

وأجل المطرب مروان خوري حفلته القادمة في سوريا بسبب الأحداث هناك حيث كتب على تويتر قائلاً: "نظراً للكارثة والمأساة التي حلّت بإخوتنا في سوريا ولأن الوجع أكبر من أي محاولة للترفيه عنه سيتم تأجيل حفلاتي في الشام وطرطوس إلى أجل غير مسمّى".

ودعا الفنان زياد برجي عبر تويتر الفنانين والمتابعين التبرع لإنقاذ أطفال سوريا وكتب "٤٠ ثانية كانوا كافيين لنعرف قديش نحنا حجمنا صغير بهالكون.. وإذا عرفنا… شو بعدنا ناطرون لحتى نِتحد ونكون إيد وحدة؟ خلونا نِتحد هالمرة لإنقاذ أطفال سوريا من البرد والثلج والموت. نحنا عرب وهيدا من شيم العرب".

فايز المالكي يساعد الضحايا في تركيا

أما عن المطربة نانسي عجرم سوف تتابع جولتها الغنائية في أمريكا وكندا، وأكد متعهد الحفلات والمنتج يوسف حرب أن الفنانة سوف تتبرع بجزء من عائدات حفلاتها لمساعدة المتضررين من حادث الزلزال، بالإضافة إلى إقامة مزاد علني في كل حفل وستتحول أرباحه لمساعدات إنسانية.

وشارك الفنان السعودي فايز المالكي مقطع فيديو يوثق لحظة وصوله لمطار أضنة التركية وعلق على مقطع الفيديو قائلاً: "مركز الملك سلمان للإغاثة تركيا ومن مطار أضنة ووصول قافلة من المساعدات الإنسانية للإخوة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا".

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