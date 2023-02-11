رابح صقر يطلب تبني الطفلة السورية الرضيعة ضحية الزلزال

أعرب الفنان السعودي رابح صقر عن رغبته في تبني الطفلة السورية الرضيعة التي فقدت جميع أهلها في الزلزال الذي تعرضت له سوريا وتركيا.

رابح صقر يعلن رغبته في تبني طفلة

ورد الفنان رابح صقر على تغريدة حساب قناة العربية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر والتي جاء فيها تقرير تلفزيوني حول تلك الفتاة وآلاف الطلبات لتبنيها بعد إنقاذها من تحت الأنقاض في بلدة جنديريس واكتشاف أن الطفلة فقد جميع أهلها في الزلزال.

وعلق رابح صقر على تلك التغريدة وقال بأنه يرغب في تبني الطفلة الرضيعة حيث قال: َ«مين ممكن أقدر أتواصل معه .. وياليت إدارة العربية توصلني … أنا على استعداد لتبني البنت الرضيعة».

رابح صقر يطلب تبني الرضيعة السورية ضحية الزلزال

الطفلة الصغيرة آية، أحدث ضجة كبيرة بعد أن تمت ولادتها تحت الركام لكن الحادث المأساوي هو أنه بعد مجيئها على الدنيا رحل كلا من والديها وأشقائها منها مما جعل الملايين حول العالم يتعاطفون معها ويرغبون في تقديم المساعدة.

من هي الرضيعة السورية؟

ويدعى والد الطفلة عبد الله المليحان ووالدتها عفراء، وكان لديهما أربعة أطفال إضافة إلى عمتها لكنهم لقوا حتفهم جميعاً ولم تتمكن فرق الإنقاذ من إنقاذهم، لكنهم نجحوا في انتشال الطفلة الصغيرة من تحت الركام بعد أن ظلت مرتبطة بوالدتها عبر حبل الصورة.

ولا شك أن الأزمة السورية والتركية أثرت في العالم كله وتحرك جميع الشعوب في تقديم المساعدة للدولتين، كذلك أعلن الفنانون العرب عن تقديم تبرعات من أجل تعويض المتضررين من حادث الزلزال في سوريا ومنهم الفنان تامر حسني والذي ساهم في حملة إرسال فرق الهلال الأحمر المصري لدعم الشعب السوري، كما وجهت المؤسسة شكرها لتامر بعد تقديم مساعدات لها وتعاونهم معهم في إعداد المواد المرسلة للضحايا بنفسه.

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