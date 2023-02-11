شمس الكويتية تُساند أحلام في سخريتها من مبالغ تبرعات المشاهير

ساندت الفنانة شمس الكويتية، زميلتها الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في الانتقادات التي وجهتها الأخيرة إلى الأخبار المتداولة حول تبرع الفنانة نجوى كرم بـ 2 مليون دولار لضحايا زلزال تركيا وسوريا.

شمس الكويتية تؤيد أحلام بشأن السخرية من التبرعات

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق أحلام الإماراتية الساخر من تلك الأخبار، وانقسمت التعليقات ما بين الاتفاق والاختلاف معها، إلا أن الفنانة شمس الكويتية اتفقت معها في الرأي..

وأعادت شمس الكويتية نشر تغريدة أحلام الشامسي الساخرة من الأمر وعلقت عليها مؤيدة رأيها، موضحة أنها تحب الأخيرة بسبب تشابه آرائهم في الكثير من المواضيع.

وكتبت شمس الكويتية قائلة: "أحبها لما تتقمصني مرة بـالشامة ومرة في الشعر والآن في الفكر والشخصية.. حبيبتي أم فاهد جميلة".

شمس الكويتية تساند أحلام في سخريتها من مبالغ تبرعات المشاهير

وجاء نص تعليق أحلام الشامسي الذي أعادت شمس الكويتية نشره: "والله ما شاء الله على النفاق تبرعت بـ 2 مليون دولار وما قالت وأنت كيف عرفت؟! ولمن تبرعت وكيف ومتى؟".

وأضافت: "أرجوك بلاش تخريف وضحك على الذقون فقط كلام ونفاق على ناس هزهم وهزمهم الزلزال؟! ربي يحفظ حكامنا من كل شر ما قصّروا من أول ولا راح يقصرون من تالي".

شمس الكويتية تهاجم المشاهير بسبب التبرعات

يذكر أن شمس الكويتية قد هاجمت من قبل المشاهير الذين أعلنوا التبرع لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا، معتبرة أن إعلانهم من أجل استغلال الأمر

واعتبرت شمس الكويتية في عدد من التدوينات عبر حسابها الشخصي على تويتر، أن بعض المشاهير استغلوا الأزمة التي وقع فيها الشعب السوري من أجل تصدر المشهد وطالبتهم بالنزول لتسليم المساعدات يداً بيد لهم وإغاثة المحتاجين والمصابين.

وعلقت شمس الكويتية: "وقف المجتمع الدولي من الكارثة التي تحل بـ الشعب السوري الشقيق، ما هي إلا تجسيد للانحطاط الأخلاقي والإنساني والقيمي، القيم الإنسانية لا تتجزأ، يجب مساعدة الشعب السوري تماماً كما تتم مساعدة إخوتنا في تركيا، معاناة شعبنا السوري ممتدة منذ 2011".

وغردت قائلة:" كلكم وقت الحفلات قدرتوا تروحون سوريا.. خلكم بـنفس الشجاعة وروحوا وقت الأزمة وأظهروا تبرعكم للعلن بـشكل عيني أمام الناس.. خافوا الله من الكذب ومن استغلال مشاعر متابعينكم والتكسب حتى وقت الألم أنتوا وصحفيينكم اللي يأخذون كذبتكم وينشرونها على أنها تصرف أبطال وأصحاب ضمير".

واستهجنت شمس الكويتية استمرار البعض في نشاطهم وحفلاتهم الغنائية بحجة مساعدة المتضررين من الزلزال بالتبرع بالأجور لتلك الحفلات.

وقالت شمس الكويتية: "واللي في الدرك الأسفل من الحقارة اللي يطلعون نشاطات فنية وحفلات وعشان يسكتون الناس يقولون حنَّ تبرعنا بـ مبلغ الحفلة أو جزء من ريع الحفل اللي هو أصلاً ما يبني سقف بيت محتاج"

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