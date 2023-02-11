شكرا لقرائتكم خبر عن "فى عينيكى نور" أغنية لـ مصطفى جاد ويطرحها فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق المطرب والملحن مصطفى جاد متابعيه بطرح برومو لأغنيته الجديدة التي ستحمل عنوانًا في عينيكي نور ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية في إطار الاحتفال بفترة يوم عيد الحب.

وجدير بالذكر أن الفنان مصطفى جاد قد قدم العديد من الأغاني المصورة على طريقة السنجل خلال الفترة الماضية والتي تحمل عنوان انتي بتاعتي - كلام كبار - يا حبيبي تعالى - وهو ده الكلام.

تخرّج مُصطفى جاد فى كليّة الآداب قسم التاريخ، ولكنّه كان مولعًا بالموسيقى من الصغر، وأثناء دراسته في الجامعة، قام بتعليم نفسه بنفسه، ليدخل الوسط الفنيّ كمُلحّن، ما ساهم في تعرّفه على مجموعة من المُطربين منهم المُلحّن محمّد رفاعي، لينطلق بعدها ويُحقّق نجاحات كثيرة مع عدد من المُطربين.

بدأ الاتجاه إلى الغناء بعد نصيحة الديفا المغربيّة سميرة سعيد، وتشجيع عدد من الأصدقاء، لتكون أوّل أغنية بصوته بعنوان "سرّ السعادة" التي قام بغناءها خلال حفل زواجه من الفنّانة "كارمن سليمان"، والتي حقّقت نجاحاً كبيراً ووصل عدد مُشاهداتها لأكثر من 10 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ليطرح بعدها أوّل أغنية رسميّة بصوته بعنوان "انت بتاعتي".

وحل المطرب والملحن مصطفى جاد ضيفًا على برنامج "ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وفى لقائه كشف جاد سر اختفاء زوجته المطربة كارمن عن الساحة الغنائية مؤخرا، حيث قال إن كارمن مطربة قوية وحقيقية جدا وهى الفنانة الوحيدة التي قابلتها في مشوارى تستطيع غناء أى شيء، وأن السوق الغنائى حاليًا غير مستقر لذلك لابد أن تتوقف لتترقب الموقف حتى تقدم بما يتناسب معها حتى لا تتعرض للاخفاق حفاظا على المسئولية التي عاتقها.

وأضاف في لقائه أن النجمة سميرة سعيد هى التى منحته الضوء الأخضر ليخوض تجربة الغناء، وأضاف أن شهادة ميلاده الغنائية الأولى كانت على يد زوجته الفنانة كارمن سليمان رغم انها كانت تعترض على يخوض تجربة الغناء لأنه ملحن ناجح وتخشى عليه من معناه طريق الغناء.

وكشف مصطفى جاد عن أسماء مهمة كانت لها فضل في وصوله إلى قائمة نجوم التلحين في الوطن العربى من هؤلاء الأسماء التي صرح بها الشاعر والملحن الكبير محمد رفاعي.

وفى لقائه تحدث عن أهم محطات حياته قبل الإتجاة الى عالم الموسيقى والغناء وقال إنه كان يلعب كرة القدم بنادى الداخلية وكان يتمنى ان يصبح لاعب كرة محترف لكن التلحين نجح في ان يختطفه من هوايته المفضلة.