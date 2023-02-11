شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أشرف فايق يدير ندوة علاء ولى الدين وعرض فيلمه "الناظر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض صندوق التنمية الثقافية فيلم "الناظر" للفنان علاء ولى الدين، اليوم السبت تزامنًا مع ذكرى وفاته، بسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وبسينما مركز طلعت حرب بالسيدة نفيسة والذى يعقبها ندوة يديرها المخرج أشرف فايق مسئول النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية برئاسة هاني أبو الحسن.

اكتسب علاء ولى الدين خبرة وصنع صداقات عديدة في الوسط الفني، ثم تلقى دورات تؤهله للعمل أمام الكاميرا، وبدأ في التمثيل بأدوار صغيرة في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، منها "أيس كريم في جليم"، "الإرهاب والكباب"، "المنسي"، "النوم فى العسل"، وفي عام 1999 تحمس له المخرج شريف عرفة ورشحه لبطولة فيلم "عبود على الحدود" وحقق الفيلم نجاحا كبيرا على مستوى النقد وشباك التذاكر، الأمر الذي شجع المنتجين على منحه فرصة أكبر وأوسع.

ويعد فيلم "الناظر" إنتاج عام 2000 صانع النجومية الحقيقي لـ"علاء ولي الدين" إذ حقق إيرادات كبيرة، واعتبره زملائه الفنانين "فال خير" لأن الظهور بجانبه كان خطوة للإمام في مشوارهم الفني، فقد توهج بجانبه أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ومحمد سعد، والذين انطلقوا إلى النجومية بعد ذلك وقدموا بطولات سينمائية.

شارك علاء ولي الدين عبر مشواره القصير في 23 فيلما بأدوار ثانوية وقدم 3 أفلام و3 مسرحيات كبطل مطلق، وفي التليفزيون تألق في 9 أعمال درامية منها "الدنيا حظوظ، علي الزيبق، أنت عامل إيه"، وأثناء تصوير فيلم بعنوان "عربي تعريفة" مات الفنان الكوميدى في 11 فبراير 2003، إثر إصابته بغيبوبة سكر وارتفاع في ضغط الدم.



