شكرا لقرائتكم خبر عن ركين سعد صعيدية لأول مرة فى مسلسل الرعب "كابوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة الأردنية ركين سعد في أول عمل رعب لها من خلال مسلسل "كابوس" الذي تجسد فيه لأول مرة دور صعيدية في حلقة بعنوان "السلعوة"، إذ تظهر في دور "صالحة" فتاة صعيدية تعيش بمدينة الأقصر بعشرينيات القرن الماضي تتزوج من حبيبها "عمران" أو خالد أنور الذي يصاب بلعنة الفراعنة ما يدفعهما لمواجهة السلعوة.

وشارك ركين في بطولة الحلقة خالد أنور، بسنت شوقي، علاء قوقة، لُبنى ونس، كلايس رابن، محمد رشدي، عبد الله السيد، ومن تأليف محمد ناير وإخراج ياسر الياسري.



الفنانة ركين سعد

مسلسل اتزان

وعرض مؤخرًا للفنانة ركين سعد مسلسل "اتزان" على منصة WATCH IT، الذي شاركها في بطولته النجوم صدقي صخر، نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، حسن مالك، ثراء جبيل، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم. المسلسل من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام.



ركين سعد

كما بدأت ركين تصوير أولى مشاهدها في الموسم الثاني من مسلسل ريفو، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدره تريند منصة WATCH IT طوال فترة عرضه، ويشارك ركين في بطولة المسلسل النجوم أمير عيد، صدقي صخر، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، مينا النجار، محسن محي الدين، المسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى أسماعيل.

وقد لمع نجم ركين سعد مؤخرًا بأدوار مركبة قدمتها في الفترة الأخيرة، كان أبرزها شخصية نوف في الجزء الأول من مسلسل مدرسة الروابي، وفي انتظار الجزء الثاني من المسلسل ، كما شاركت في فيلم العارف، ونافست في موسم رمضان 2018 بمسلسل بالحجم العائلي مع النجم القدير يحيى الفخراني، واشتهرت بشخصية مليكة في مسلسل واحة الغروب.