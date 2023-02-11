شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة في مشوار مارى منيب بذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة مارى منيب التي قدمت أعمالاً مهمة تركت بصمة مع جمهورها، مارى بدأت حياتها كمطربة وأول أغنياتها كانت أغنية "يا إخونا بردانين يا أهل الشفقة جعانين" وقدمتها داخل رواية على المسرح بعنوان نمرة 14، وللنجمة الراحلة ولدين من زوجها محمد فوزى منيب، وهما فؤاد ومحمد، وأخذت لقب والدهما ليكون لقبها الفنى.

عملت مارى منيب فى العديد من الفرق المسرحية منها فوزى الجزايرلى وبشارة وعلى الكسار ونجيب الريحاني، وهذه الأخيرة تولت فيها مسئولية إدارة الفرقة مع كل من بديع خيرى وعادل خيرى بعد وفاة نجيب الريحاني، كما كانت شريكة فى الفرقة التى أسستها مع زوجها فوزى منيب، أما فى السينما فقد بدأت العمل فيها منذ منتصف الثلاثينيات، ووصل عدد أفلامها إلى ما يقرب من 200 فيلم، منها (الحموات الفاتنات، حماتى ملاك، حماتى قنبلة ذرية، لعبة الست، أم رتيبة، لصوص لكن ظرفاء).

النجمة الراحلة ماري خلدت اسمها فى عالم الفن المصرى سينمائيا ومسرحيا بجملة من الأعمال الخالدة، بل إنها تركت بصمة واضحة فى شخصيات بعينها لا يمكن تخيل أن تقوم بها فنانات أخريات.

مارى منيب تعد علامة مهمة فى تاريخ السينما المصرية، حيث اشتهرت بتجسيد دور الحماة القوية والمتسلطة التى تتدخل فى حياة ابنتها أو ابنها لتفسد العلاقة بالطرف الآخر، ورغم ما تضمنته أدوارها من ملامح شر فإنها كانت تقدمه بخفة ظل وكوميديا راقية، لدرجة أن دور الحماة ارتبط فى أذهان الجمهور المصرى والعربى باسم مارى منيب فلم يستطيع أحد تجسيد تلك الشخصية كما جسدتها هى.