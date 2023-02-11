شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعلن عن بوستر دورته السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

والبوستر تتوسطه صورة لامرأة تخلط ملامحها ما بين ملامح نساء الجداريات المصرية القديمة وبعض تفاصيل الوجوه الشرقية في بلاد العرب وما حولها، بقلادة مجردة تلف رقبتها وبعض الرموز المتناثرة ما بين الفرعونية وتفاصيل الشريط السينمائي.

والمرأة هي بطلة البوستر، حيث تقف بشموخ تستدعي امرأة مختار في نهضة مصر برؤية واقعية حداثية، وأحال مفهوم الزي الملكي في مصر القديمة إلي شريط فيلمي وكأن بطلة البوستر ملكة متوجة بالسينما.

وفي بوستر الدورة السابعة تمثل المرأة نساء جنوب العالم بشكل عام وتظهر وهي تستشرف المستقبل برصانة ملحمية تواجه بها كل مستجدات اليوم بقوة وشموخ وثبات علي قاعدة يقابلها تكوين هرمي مقلوب من أعلي بشريط سينمائي صاعد كأجنحة إيزيس ليشكل رقم 7 تعبيرا عن رقم الدورة القادمة.

وقام بتصميم البوستر الفنان هشام علي وهو فنان بصري يعمل علي استخدام الصور في التصميم الجرافيكي، وحصل علي العديد من الجوائز وعمل في الكثير من الحملات والمشروعات الفنية الدولية .. وسبق حصول الملصق الدعائي الذي صممه للدورة السادسة لمهرجان أسوان علي المركز الثاني بين أهم بوسترات مهرجانات السينما في العالم

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يكرم أيضا النجمة نبيلة عبيد عن مجمل مشوارها السينمائي، والإعلامية درية شرف الدين تقديرا لدورها في نشر الثقافة السينمائية، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج تقديرا لعطائها السينمائي، والمخرجة والمنتجة التونسية الكبيرة سلمي بكار تقديرًا لمشوارها الإبداعي الطويل، ويعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان. وفالكون جروب، وشركة مصر للطيران.



