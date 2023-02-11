بمواقف مؤثرة جمعتهما .. أشرف عبد الباقي يحيي ذكرى وفاة علاء ولي الدين ال 20

كتب امير فتحي في السبت 11 فبراير 2023 03:50 مساءً - أحيا الفنان أشرف عبد الباقي الذكرى ال 20 على وفاة الفنان علاء ولي الدين في منشور له عبر حسابه على موقع “انستجرام”، مستذكرا مواقف جمعتهما .

تضمن المنشور صورة للفنان الراحل، كتب أشرف عبد الباقي في تعليقه عليها: “ربنا يرحمك يا علاء .. زي النهاردة من عشرين سنة اتوفي علاء، ربنا يرحمه ويغفرله يارب .. وبرغم إن فات عشرين سنة علي وفاته لكنه كان ومازال أقرب صديق ليا” .

تابع: “أول مرة أطلع عمرة كان معاه واحنا رايحين الكعبة قاللي بص في الأرض لغاية ما نوصل والكعبة تبقي باينة واقولك بص وادعي، ويمكن الحكاية دي بقيت اعملها مع أي حد يعمل عمرة لأول مرة وادعي لعلاء” .

أضاف: “في حياته كنت بشوف الخير اللي بيعمله مع ناس كتير واتعلم منه بشكل مباشر وغير مباشر .. علاقتنا كانت أكتر من اخوات ومن خلاله كنت بشوف باقي اصحابنا لأنه كان كريم جدا ومضياف جدا” .

واصل: “وفي بيته كنت بحس إني في بيتي وإن والدته الله يرحمها زي والدتي اللي اتوفت وأنا في سن صغير وخالد اخوه الله يرحمه ومعتز ربنا يكرمه ويخليه لأولاده زي اخواتي .. وقت ما كنت أحس إني متضايق اروحله اتكلم معاه وارتاح” .

استكمل: “مكنش يعدي يوم إلا لما نتقابل أو نتكلم في التليفون نعرف أخبار بعض، وصادف إن يوم وفاته كان أول يوم عيد الأضحى وبعد ما وقف علي الأضحية اتوفي وكنا علي ميعاد يومها في المسرح لعرض مسرحية لما بابا ينام اللي انتهت بوفاته” .

واختتم الفنان أشرف عبد الباقي منشوره متوجها بالدعاء: “ربنا يرحمك يا علاء ويصبر أهلك وأصحابك اللي أكيد ما دام عرفوك عمرهم ما هينسوك” .