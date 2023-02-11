دنيا بطمة تخضع لعمليات التجميل مجدداً والجمهور يشبهها بالمثلث

صدمت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجمهور ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بتغير جديد في شكل وجهها بعد خضوعها لعملية تجميل جديدة غيرت من شكل منطقة الذقن.

سخرية من ملامح دنيا بطمة

وظهرت دنيا بطمة في فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات وهي تغني وترقص على أنغام أغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حبك سفاح.

وظهرت دنيا بطمة في الفيديو بتغير جديد في ملامحها حيث تخلت عن شكل وجهها المدور وخضعت لعملية تجميل غيرت من شكل منطقة الذقن لتصبح أكثر بروزاً، واعتمدت في إطلالتها على فستان من اللون الأخضر المخملي وتركت شعرها منسدلاً.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور دنيا بطمة بهذه الملامح الجديدة، إلا أن الكثير من التعليقات جاءت للسخرية من شكلها بعد أن وصفوها بأنها صارت أشبه بالمثلث بسبب تغيير استدارة وجهها.

ولفتت العديد من التعليقات أن شكلها كان أفضل سابقاً ، وجاءت التعليقات: "يقهر كأنه البسكوت الشكولاتة المثلث القديم"، "للأمانة نهائي مو حلو عليها خسارة كان وجهها مدور وجميل"، "كنت بعلق عندها بس للأسف مقفلة الكومنتات دقنها صار مثلث يفجع "، "هي مستأنسة على نفسها وهي منفخه من كل مكان"، "موديل السمبوسه شكله رجع رمضان قرب"، "بنتي الصغيرة تقول إيش هذا المثلت ".

يذكر أن دنيا بطمة شاركت الجمهور قبل أشهر فيديو أثناء خضوعها لعدد من الإجراءات التجميلية في العيادة الطبيبة، وظهرت الفنانة المغربية بوجه نحيف وشفاه منتفخة، مما جعل البعض يظن أنها خضعت لعملية تجميل جديدة في منطقة الذقن، وهي عملية نحت لهذه المنطقة إضافة إلى حقن الفيلر في منطقة الشفاه لتكبيرها.

عمليات تجميل دنيا بطمة

وجه دنيا بطمة ليس هو الوحيد الذي تغير وإنما تحولت ملامح جسمها أيضًا، بعد خضوعها لعمليات نحت الجسم، تظهر عادة بخصر منحوت وأجناب أكثر استدارة.واعتبر البعض أن دنيا بطمة تعاني من هوس التجميل وتسعى لإخفاء ملامحها تماماً وأن الأمر مرتبط بمخاوفها من استعادة ملامحها القديمة مرة أخرى.

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