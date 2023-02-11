شكرا لقرائتكم خبر عن 25 صورة نادرة لنجوم الزمن الجميل من أرشيف المصور الكبير الراحل فاروق إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الصور النادرة للعديد من نجوم الفن والرياضة من أرشيف المصور التاريخى فاروق إبراهيم، والتي لاقت استحسان رواد مواقع التواصل الإجتماعى.

وكانت من ضمن صور النجوم المتداولة، صورة للنجم عمرو دياب من كواليس فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" إنتاج 1993، أما الصورة الثانية فكانت للفنان صالح سليم والكابتن محمد لطيف ولاعب كرة الدقم البرازيلي بيليه، أما الصورة الثالثة فكانت للعندليب عبد الحليم حافظ عندما كان نائماً.

الصورة الرابعة كانت للفنانة نجوى فؤاد فى جلسة تصوير بالأهرامات، والصورة الخامسة للفنان فؤاد المهندس أمام المرآة، والصورة السادسة للفنان فريد شوقي أثناء تدخينه سيجارة، أما الصورة السابعة للفنانة سهير البابلى وسط الورود، والصورة الثامنة للفنانة سامية جمال، والصورة التاسعة للفنان فريد الأطرش بصحبة قطة.

والصورة العاشرة كانت للفنانة وردة الجزائرية بصحبة زوجها الموسيقار بليغ حمدى، والصورة الحادية عشر لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة من إحدى قرى الصعيد، والصورة الثانية عشر للرئيس الراحل محمد أنور السادات، والصورة الثالثة عشر للنجمات ليلى علوى والهام شاهين وغادة الشمعة، والصورة الرابعة عشر للفنان أحمد ذكى من كواليس أبو الدهب، والصورة الخامسة عشر للعندليب بجوار برج ايفل في باريس، والصورة السادسة عشر للفنان عمر الشريف في السيدة زينب، والصورة السابعة عشر للفنانة شيريهان في بدايتها، والصورة الثامنة عشر للسيدة ام كلثوم بصحبة بعض الضباط، وغيرها من الصور لنجوم آخرين.



ام كلثوم مع مجموعة من ضباط الجيش



شيريهان فى بدايتها



سمير غانم



عمر الشريف في السيدة زينب



عبد الحليم حافظ فى باريس



نيللي



صلاح ذو الفقار



فؤاد المهندس وشويكار



أحمد ذكى من كواليس أبو الدهب



احمد زويل يدخن الشيشة



سمير صبرى فى حمام السباحة فى إحدى حفلاته



عزت ابو عوف مع اخواته البنات اعضاء فرقة الـ 4M



الهام شاهين وليلى علوي وغادة الشمعة



الرئيس السادات



العنلديب عبد الحليم حافظ



فاتن حمامة من إحدى قرى الصعيد



بليغ حمدى ووردةو الجزائرية



فريد الاطرش يداعب قطة



سهير البابلى وسط الورود



فريد شوقي



فؤاد المهندس



نجوى فؤاد فى جلسة تصوير بالاهرامات



العندليب النائم



صالح سليم و محمد لطيف و بيليه