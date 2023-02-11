شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى تدير ندوة ذكرى عزت العلايلى وعرض فيلمه "المواطن مصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل سينما الهناجر بذكرى رحيل الفنان الكبير عزت العلايلي يوم 14 فبراير، وعرض فيلمه "المواطن مصري" بحضور منتج الفيلم حسين القلا وابنته هابي عزت العلايلي، والفنان مجدي صبحي أحد أبطال الفيلم، كما يعرض الفيلم كذلك بسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وبسينما مركز طلعت حرب بالسيدة نفيسة.

يعرض الفيلم في تمام السادسة مساءً، والدخول مجانًا، ويعقب عرض الفيلم بسينما الهناجر ندوة تديرها الناقدة السينمائية علا الشافعي، وبحضور المخرج أشرف فايق مسئول النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية برئاسة د. هاني أبو الحسن، وتحت إشراف الوزيرة الفنانة د. نيفين الكيلاني.

الفنان الكبير الراحل عزت العلايلي من مواليد (15 سبتمبر عام 1934 – ورحل في 5 فبراير 2021)، وهو من مواليد حي باب الشعرية بالقاهرة وشارك في العديد من الأفلام في السينما المصرية، وهو حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعدّ برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في الكثير من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، والمسرح، وأبرز الأدوار السينمائية التي قدمها في أفلام : "الأرض" و"الاختيار" و"الناس والنيل" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدّم أدورا بارزة في التلفزيون كذلك، منها "راس القط" و"بوابة الحلواني"، وفي المسرح تعد أشهر مسرحياته "أهلا يا بكوات" التي عرضت علي المسرح القومي في مواسم مختلفة.