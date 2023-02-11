شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص للفيلم السعودى "الهامور" يوم الإثنين بحضور أبطاله والسفير السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام يوم الإثنين المقبل برعاية بوليفارد أستوديو عرض خاص للفيلم السعودى الجريء "الهامور"، وذلك في إحدى سينمات 6 أكتوبر، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وذلك بحضور عدد من أبطال الفيلم والسفير السعودى، بجانب عدنان الكيال، الرئيس التنفيذي لبوليفارد استوديو، ومن المقرر حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسئولين والإعلاميين، بالإضافة إلى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.



الهامور

فيلم الهامور تدور أحداثه حول حارس أمن يتمكن من جمع ثروة ضخمة عن طريق النصب واتباع أساليب ملتوية، ويقنعع البعض باستثمار أموالهم برفقته مع وعد بالحصول على ربح سريع، ولكن سرعان ما تنقلب الأحداث، حيث يعد فيلم "الهامور" من أضخم الانتاجات السعودية وحقق إيرادات ضخمة في الخليج

فيلم "الهامور" من بطولة فهد القحطانى، خالد يسلم، إسماعيل الحسن، على الشريف، فاطمة البنوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف هانى كعدور، إخراج عبد الإله القرشي.