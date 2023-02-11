شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يجسد 4 شخصيات فى مسرحيته "عيلة اتعمل لها بلوك" (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان الكبير محمد صبحي خلال العرض المسرحي "عيلة اتعمل لها بلوك" 4 شخصيات عبر أزمنة وعصور من تاريخ مصر الحديث، فالعرض يبدأ عام 1927 زمن الاحتلال الإنجليزي لمصر ونضال سعد زغلول حيث يجسد شخصية "زينهم"، ويستمر فيما بعد عبر الحقب التاريخية المتتالية علي مصر في تجسيد شخصيات أخرى متعددة ما بين الأب والأبن والجد.

وكانت قد شهدت مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" للنجم الكبير محمد صبحي، خلال الشهرين الماضيين نجاحًا مستمرًا في أغلب الحفلات التي عرضت فيها وحققت أعلى الإيرادات عن المسرحيات التي سبقتها، ورفعت المسرحية في كل عروضها لافتة "كامل العدد"، بل إن إدارة المسرح أحيانا تضطر لوضع كراسي إضافية لاستيعاب الجمهور.



محمد صبحي مجسدا 4 شخصيات في مسرحيته الجديدة عيلة اتعمل لها بلوك

وكان قد أعلن الفنان الكبير محمد صبحي إن المسرحية مستمرة في عرضها حتى الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان الكريم، وتعود للعرض مرة أخرى مع موسم عيد الفطر المبارك، ومنتظر استمرار عرضها لمدة سنتين، وخلالهما سوف تكون مفاجأة مسرحية يحضر لها النجم محمد صبحي .

"عيلة اتعمل لها بلوك" مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي ، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم : كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان .



مشهد من مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك



عيلة اتعمل لها بلوك